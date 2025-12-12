ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 552 оценки

Леон в Resident Evil Requiem будет разъезжать на Porsche Cayenne Turbo GT

monk70 monk70

Компания Capcom подтвердила сотрудничество с Porsche, представив Porsche Cayenne Turbo GT в качестве внутриигрового автомобиля Леона Кеннеди в Resident Evil Requiem.

Согласно пресс-релизу Capcom, Resident Evil и Porsche, всемирно известный автопроизводитель, десятилетиями покоряющий сердца автолюбителей по всему миру, объединяют усилия для эпического партнёрства. Вместе эти два культовых бренда представят в игре эксклюзивный Porsche Cayenne Turbo GT – верный автомобиль Леона – обеспечив легендарную поездку для столь же легендарного персонажа.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года для PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК.

нитгитлистер

почему не веном? почему не астрон? не бугатти? да даже додж больше подошёл бы

North235

Он олигарх что ли, на буггати там рассекать? Порше нормально подходит.

нитгитлистер North235

додж или форд вроде подешевле будут))

MrGamerDad

Потому что Porsche, как часть VAG'a, ушла в убытки. И они начинают заново пытаться в маркетинг. Электрички у них провалились на фоне китайцев и они возвращаются к обычным двс. Иначе в игре был бы электро-cayenne. А так даже какой-нибудь простой SRT там подошёл бы больше, чем vag.

North235

Жги, Лёня!

askazanov

Начнется сейчас, куча шлака про ещё не вышедшую игру....

Alex UnderSun

Дайте покататься😂🚀

не бойся я друг

Тачка для успешного кабанчика.))

MNM 777
pandore

думаешь кто то узнает по фото полузадия,а почему он,а не я.

hamshut

То есть реально в самой игре можно будет кататься га машине, или чисто в роликах только засветится?)

Константин335

Как же Леон крут в трейлере и тачка крутая

NellOfficial

Ахах. Авто будет неубиваемым?

pandore

забавно,это им еще за рекламу машины заплатили,повезло да.а в ff 15 тоже какую то машину рекламировали,не помогло