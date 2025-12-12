Леон в Resident Evil Requiem будет разъезжать на Porsche Cayenne Turbo GT

Компания Capcom подтвердила сотрудничество с Porsche, представив Porsche Cayenne Turbo GT в качестве внутриигрового автомобиля Леона Кеннеди в Resident Evil Requiem.
Согласно пресс-релизу Capcom, Resident Evil и Porsche, всемирно известный автопроизводитель, десятилетиями покоряющий сердца автолюбителей по всему миру, объединяют усилия для эпического партнёрства. Вместе эти два культовых бренда представят в игре эксклюзивный Porsche Cayenne Turbo GT – верный автомобиль Леона – обеспечив легендарную поездку для столь же легендарного персонажа.
Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года для PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК.
почему не веном? почему не астрон? не бугатти? да даже додж больше подошёл бы
Он олигарх что ли, на буггати там рассекать? Порше нормально подходит.
додж или форд вроде подешевле будут))
Потому что Porsche, как часть VAG'a, ушла в убытки. И они начинают заново пытаться в маркетинг. Электрички у них провалились на фоне китайцев и они возвращаются к обычным двс. Иначе в игре был бы электро-cayenne. А так даже какой-нибудь простой SRT там подошёл бы больше, чем vag.
Жги, Лёня!
Начнется сейчас, куча шлака про ещё не вышедшую игру....
Дайте покататься😂🚀
Тачка для успешного кабанчика.))
думаешь кто то узнает по фото полузадия,а почему он,а не я.
То есть реально в самой игре можно будет кататься га машине, или чисто в роликах только засветится?)
Как же Леон крут в трейлере и тачка крутая
Ахах. Авто будет неубиваемым?
забавно,это им еще за рекламу машины заплатили,повезло да.а в ff 15 тоже какую то машину рекламировали,не помогло