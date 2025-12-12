Леон в Resident Evil Requiem будет разъезжать на Porsche Cayenne Turbo GT

Компания Capcom подтвердила сотрудничество с Porsche, представив Porsche Cayenne Turbo GT в качестве внутриигрового автомобиля Леона Кеннеди в Resident Evil Requiem.

Согласно пресс-релизу Capcom, Resident Evil и Porsche, всемирно известный автопроизводитель, десятилетиями покоряющий сердца автолюбителей по всему миру, объединяют усилия для эпического партнёрства. Вместе эти два культовых бренда представят в игре эксклюзивный Porsche Cayenne Turbo GT – верный автомобиль Леона – обеспечив легендарную поездку для столь же легендарного персонажа.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года для PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК.