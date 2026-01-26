"Личные отношения": режиссер намекает на будущее Леона и Ады в Requiem

По мере роста ожиданий вокруг Resident Evil Requiem, фанаты жаждут узнать, кто из культовых персонажей присоединится к Леону С. Кеннеди в новой главе. Недавно режиссер игры прокомментировал слухи о возможном появлении загадочной Ады Вонг.
Когда режиссера напрямую спросили об участии Ады Вонг в грядущем проекте, он дал интригующий, хотя и зашифрованный ответ. «Меня очень интересуют личные отношения между Леоном и Адой», — заявил он, подчеркнув сложную связь, которая определяет серию на протяжении десятилетий.
Хотя он воздержался от официального подтверждения, его последующий комментарий дал фанатам весомый повод для оптимизма: «Я не могу ничего комментировать... скажу лишь, что мы вложили много труда в истории, которые фанаты франшизы обязательно полюбят».
Учитывая, что Resident Evil Requiem, по сообщениям, сосредоточена на личном пути Леона и развитии его персонажа, включение Ады Вонг кажется многим инсайдерам почти неизбежным. Акцент режиссера на «историях, которые полюбят фанаты», намекает на то, что повествование затронет классические сюжетные линии и эмоциональные моменты, за которыми сообщество следит еще со времен Resident Evil 2.
Ада теперь милфа)
Леон так то тожа
он скорее скуф чем милф
ниффасе скуф вертухи раздаёт
"Палавые атнашения"
секс маст дай!
Леон в соло сделает 90+ на метакритик, а если в конце игры покажут его семейную жизнь с Адой, то всю сотку.
Вполне вероятно что Ада появится)) В каждой игре где появляется Леон то неподалёку где то есть и Ада чтобы спасти его задницу
Возможно что она спасает теперь не только его задницу)
Шизы в комментариях на Ютюбе уже Лёньку нашего отменяют :D За то, что типа ничего не предпринял и позволил заражённому убить женщину бензопилой. Про то, что главные герои косят темнокожих, пока никто ничего не вякнул. Т.е. у нас есть все шансы увидеть ремейк пятой части 😂
Да что-то не особо и надо.Леону 51 ,Аде 54.Наблюдать такой романтик не особо и надо.Уж лучше бы выяснилось ,что они неплохо покутили когдато где-то на Гаваях и у Леона теперь королевская двойня о которой он не знает.Вот это был бы неожиданный поворот и сразу два перса на будущие игры ,потому как понятно ,что Capcom отказаться от клепания Резников может только Конец света.