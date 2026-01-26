"Личные отношения": режиссер намекает на будущее Леона и Ады в Requiem

По мере роста ожиданий вокруг Resident Evil Requiem, фанаты жаждут узнать, кто из культовых персонажей присоединится к Леону С. Кеннеди в новой главе. Недавно режиссер игры прокомментировал слухи о возможном появлении загадочной Ады Вонг.

Когда режиссера напрямую спросили об участии Ады Вонг в грядущем проекте, он дал интригующий, хотя и зашифрованный ответ. «Меня очень интересуют личные отношения между Леоном и Адой», — заявил он, подчеркнув сложную связь, которая определяет серию на протяжении десятилетий.

Хотя он воздержался от официального подтверждения, его последующий комментарий дал фанатам весомый повод для оптимизма: «Я не могу ничего комментировать... скажу лишь, что мы вложили много труда в истории, которые фанаты франшизы обязательно полюбят».

Учитывая, что Resident Evil Requiem, по сообщениям, сосредоточена на личном пути Леона и развитии его персонажа, включение Ады Вонг кажется многим инсайдерам почти неизбежным. Акцент режиссера на «историях, которые полюбят фанаты», намекает на то, что повествование затронет классические сюжетные линии и эмоциональные моменты, за которыми сообщество следит еще со времен Resident Evil 2.