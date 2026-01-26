ЧАТ ИГРЫ
"Личные отношения": режиссер намекает на будущее Леона и Ады в Requiem

TheSkoofLord TheSkoofLord

По мере роста ожиданий вокруг Resident Evil Requiem, фанаты жаждут узнать, кто из культовых персонажей присоединится к Леону С. Кеннеди в новой главе. Недавно режиссер игры прокомментировал слухи о возможном появлении загадочной Ады Вонг.

Когда режиссера напрямую спросили об участии Ады Вонг в грядущем проекте, он дал интригующий, хотя и зашифрованный ответ. «Меня очень интересуют личные отношения между Леоном и Адой», — заявил он, подчеркнув сложную связь, которая определяет серию на протяжении десятилетий.

Хотя он воздержался от официального подтверждения, его последующий комментарий дал фанатам весомый повод для оптимизма: «Я не могу ничего комментировать... скажу лишь, что мы вложили много труда в истории, которые фанаты франшизы обязательно полюбят».

Учитывая, что Resident Evil Requiem, по сообщениям, сосредоточена на личном пути Леона и развитии его персонажа, включение Ады Вонг кажется многим инсайдерам почти неизбежным. Акцент режиссера на «историях, которые полюбят фанаты», намекает на то, что повествование затронет классические сюжетные линии и эмоциональные моменты, за которыми сообщество следит еще со времен Resident Evil 2.

CoolKaz

Ада теперь милфа)

ДЕНИСКА_омск

Леон так то тожа

ДаДжи ДЕНИСКА_омск

он скорее скуф чем милф

ДЕНИСКА_омск ДаДжи

ниффасе скуф вертухи раздаёт

ДЕНИСКА_омск

"Палавые атнашения"

Hall_1920

секс маст дай!

RoboB Hall_1920
CleverOrvillethor

Леон в соло сделает 90+ на метакритик, а если в конце игры покажут его семейную жизнь с Адой, то всю сотку.

CRAZY rock GAME

Вполне вероятно что Ада появится)) В каждой игре где появляется Леон то неподалёку где то есть и Ада чтобы спасти его задницу

CoolKaz

Возможно что она спасает теперь не только его задницу)

HerFinalBoss

Шизы в комментариях на Ютюбе уже Лёньку нашего отменяют :D За то, что типа ничего не предпринял и позволил заражённому убить женщину бензопилой. Про то, что главные герои косят темнокожих, пока никто ничего не вякнул. Т.е. у нас есть все шансы увидеть ремейк пятой части 😂

Максим 1989

Да что-то не особо и надо.Леону 51 ,Аде 54.Наблюдать такой романтик не особо и надо.Уж лучше бы выяснилось ,что они неплохо покутили когдато где-то на Гаваях и у Леона теперь королевская двойня о которой он не знает.Вот это был бы неожиданный поворот и сразу два перса на будущие игры ,потому как понятно ,что Capcom отказаться от клепания Резников может только Конец света.