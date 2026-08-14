Мерч-компания Insert Coin могла случайно намекнуть на появление Ады Вонг в Resident Evil Requiem

Компания Insert Coin, производящая официально лицензированную одежду и мерч по мотивам видеоигр, возможно, случайно приоткрыла завесу тайны над будущим франшизы Resident Evil. Китайское подразделение бренда анонсировало новую коллекцию, посвященную Resident Evil Requiem и 30-летию серии, но внимание фанатов привлекли вовсе не дизайны одежды.

Самое интересное скрывалось в хэштегах оригинальной публикации. Вместе с анонсом коллекции значились теги: #Leon, #AdaWong, #LeonAda, #RaccoonCity и, что особенно важно, #ResidentEvil9. Учитывая, что Insert Coin сотрудничает с Capcom напрямую, появление хэштега с Адой Вонг в контексте девятой части вызвало волну слухов среди поклонников.

Однако сегодня утром официальный аккаунт отредактировал пост, полностью удалив все упоминания Ады Вонг из хэштегов, оставив только LeonSKennedy. Такая поспешная правка после того, как публикация стала вирусной, выглядит более чем подозрительно.

Было ли использование хэштегов с Адой простой ошибкой SMM-менеджера или же Insert Coin действительно случайно "слила" информацию о том, что любимый персонаж появится в дополнении для Resident Evil 9, - пока остается загадкой. Однако быстрая реакция компании и удаление всех следов Ады Вонг только подогревают интерес фанатов.

На данный момент официального подтверждения от Capcom нет, но инцидент уже стал главной темой обсуждения в сообществе. Многие склоняются к тому, что удаление хэштегов после того, как их заметили, говорит о том, что это был не просто маркетинговый ход, а настоящая случайная утечка.