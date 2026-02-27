Metacritic удалил рецензию Videogamer на Resident Evil Requiem после обнаружения фейковых ИИ-авторов

Скандал вокруг Videogamer набирает обороты: Metacritic удалил рецензию на Resident Evil Requiem после того, как пользователи обнаружили, что её написал несуществующий «журналист» — а фактически нейросеть, замаскированная под человека.

Поводом для расследования стало подозрительно шаблонное содержание текста, в котором игра описывалась как «кровавый гимн серии» без каких-либо конкретных деталей. Дальше — больше: внимательные читатели нашли, что автор «Брайан Мерригольд» не имеет ни биографии, ни следов в сети, а его аватар — это файл с названием вроде ChatGPT-Image-Oct-20-2025.

Проверка показала, что и другие сотрудники сайта — такие как «Shooter Orson» и «Steven Danielson» — выглядят не менее искусственно. Их профили появились одновременно, а тексты напоминают машинно сгенерированные рекламные описания.

Ситуация усугубляется тем, что буквально на прошлой неделе весь реальный редакционный состав Videogamer был уволен новым владельцем — компанией Clickout, известной в индустрии как SEO‑агентство, специализирующееся на азартных играх. После увольнений сайт начал стремительно заполняться ИИ‑контентом, а старые материалы исчезли или были переписаны под новыми фейковыми именами.

Metacritic уже удалил не только рецензию на Resident Evil Requiem, но и несколько других публикаций Videogamer, включая обзор Pokémon FireRed & LeafGreen. Представители агрегатора заявили, что продолжают проверку остальных материалов.