ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 761 оценка

Metacritic удалил рецензию Videogamer на Resident Evil Requiem после обнаружения фейковых ИИ-авторов

monk70 monk70

Скандал вокруг Videogamer набирает обороты: Metacritic удалил рецензию на Resident Evil Requiem после того, как пользователи обнаружили, что её написал несуществующий «журналист» — а фактически нейросеть, замаскированная под человека.

Поводом для расследования стало подозрительно шаблонное содержание текста, в котором игра описывалась как «кровавый гимн серии» без каких-либо конкретных деталей. Дальше — больше: внимательные читатели нашли, что автор «Брайан Мерригольд» не имеет ни биографии, ни следов в сети, а его аватар — это файл с названием вроде ChatGPT-Image-Oct-20-2025.

Проверка показала, что и другие сотрудники сайта — такие как «Shooter Orson» и «Steven Danielson» — выглядят не менее искусственно. Их профили появились одновременно, а тексты напоминают машинно сгенерированные рекламные описания.

Ситуация усугубляется тем, что буквально на прошлой неделе весь реальный редакционный состав Videogamer был уволен новым владельцем — компанией Clickout, известной в индустрии как SEO‑агентство, специализирующееся на азартных играх. После увольнений сайт начал стремительно заполняться ИИ‑контентом, а старые материалы исчезли или были переписаны под новыми фейковыми именами.

Metacritic уже удалил не только рецензию на Resident Evil Requiem, но и несколько других публикаций Videogamer, включая обзор Pokémon FireRed & LeafGreen. Представители агрегатора заявили, что продолжают проверку остальных материалов.

6
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
hamshut

Блин, а не фейковых оценок нет еще?)

3
Black3D

Эпично развели с этим Резиком. Шестая часть теперь будет не самой худшей в серии.

3
Комментарий удален
Black3D Джон Шeпард

2,5 локации, ползанье на карачках по три часа, загадки уровня резика с ps1, дробовик заряженный солью похоже и многое другое. Деградация полнейшая.

2
EvilFox0530

И самое упущение 9 части, что нету расчлененки как в 2 части ремейка

2
Pojilaya kikimora

Скайнет всё ближе

1