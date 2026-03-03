Мод на увеличение груди Грейс из Resident Evil: Requiem попал в тренды Твиттера и вызвал критику от активистов

Всего через несколько дней после релиза Resident Evil: Requiem моддеры уже успели создать один из самых обсуждаемых модификаций года. Мод "Увеличенная грудь для Грейс Эшкрофт" стремительно набрал популярность и попал в тренды социальной сети X (бывший Twitter). По данным самой соцсети, тема сейчас занимает одну из верхних строчек самых обсуждаемых тем.
Грейс Эшкрофт - новая главная героиня игры, 30-летняя аналитик ФБР, которая расследует загадочные события в отеле Renwood. Разработчики из Capcom специально сделали ее образ реалистичным и "офисным": никаких сексуализированных костюмов, акцент на профессионализме и уязвимости. Однако мод меняет модель персонажа именно в области груди, делая формы чуть более выразительными.
Игроки быстро начали делиться скриншотами и видео, отмечая, что теперь Грейс выглядит лучше. Однако параллельно вспыхнула и жесткая критика. Активисты феминистских движений и бодипозитивных сообществ обвинили мод в объективизации женщин.
Грейс - не сексуальный объект, а умная женщина-аналитик. Такие модификации снова сводят героинь к внешности и продвигают нереалистичные стандарты.
С оригинальным дизайном она выглядит гораздо лучше. Не всем нужно выглядеть как Сидни Суини.
Серьезно, какого черта? Кругом одни извращенцы, которые не могут просто поиграть в зомби-игру.
Эти люди вообще могут играть в видеоигры без возбуждения?
Боже упаси, если у женщины не размер груди H.
Одна из важных причин, почему Nintendo не хочет выпускать свои игры на ПК.
Сторонники моддинга парируют: "Это одиночная игра, моды - личное дело каждого". Они также отметили, что активисты почему-то молчат про моды, которые раздевают Леона. Пока одни спорят об этике и объективизации, другие просто качают файл и играют. Этот случай лишний раз подтверждает старую истину: как бы реалистично и глубоко ни была прописана персонаж-женщина, часть аудитории все равно постарается ее "улучшить".
Полностью согласен
А вы активисты можете просто с крыши спрыгнуть все вместе? Ну а по факту, кому какое нах*й дело до того что делают люди со своей копией игры? Играют как хотят, вас же не кто не заставляет бежать и ставить эти же моды, но высра*ь свое нах*й не кому не нужное мнение ОЧЕНЬ важно, ведь в реальности всем на вас плевать, так хоть в интернете можно почувствовать что кому то на вас не насра*ь.
Да и чаще всего активисты эти, страшные, неуверенные в себе девушки, на которых в реальном мире не кто даже не смотрит, вот они от безысходности и собираются в "кружки по интересам". Это факт.
Можно, а зачем?
Ну тут ничего удивительного. Миллионы людей, чье мнение на х е р никому не нужно и неинтересно, но его хочется высказать, должны же где-то разгружать свою психику. Для этого и нужны комментарии, форумы (но и не только для этого, есть и положительные моменты). "А Вы,что думаете по этому поводу?, напишите в комментариях." - для них работает, как красная тряпка для быка. Сразу толпа экспертов. Система знает эту зависимость и полноценно ею пользуется.
Кого интересует большая грудь, когда есть моды для настоящих сильных личностей?
Вокнутые фашики скоро будут призывать отправлять в концлагеря всех, кто с ними не согласен.
Че ты несешь?
их слова МАКСИМУМ к че у могут привести - на каком-то игровом сайтике их обсудят и все.
Сейчас почти нет игр, в которых не добавляют вокнутых персонажей, и по требованию вокнутых меняют или удаляют красивых персонажей. "Максимум на сайтике обсудят" - ага, ага. Иди жуй дальше.
Где скачать? Просто друг друга спрашивает...
Есть же ссылка на мод прямо в новости ) : https://www.playground.ru/resident_evil_requiem/file/resident_evil_requiem_uvelichennaya_grud_dlya_grejs_eshkroft-1828113
Друг просил передать благодарность.
Мой друг друга приносить благодарность другу вашего друга за этот запрос
Мне такая Грейс совсем не нравится, оригинал лучше. Ну не идет ей такая грудь
Ну если игра на столько скучная и унылая, что народ первым делом доделывают самое красивое и интересное в игре, то говорит о многом )))))
Ни о чем не говорит это
На любой резик куча модов с сиськами
Ждем активистов с этой новости, их прям там много было на пегаче
Зачем такой хрупкой девушке приделывать такую огромную грудь? 🤦♂️
а почему бы и нет
Ей просто не идёт, перебор с размером, чуть меньше нужно было.
Для аргументов в споре)
ох уж эти нереалистичные стандарты))если для того что бы быть красивым тебе нужно отказатся от лени,10к калорий в день от фастфуда и 30 литров колы,то это нереалистично
ох уж эти завистницы.ну почему пацаны не морозятся играть за леона кеннеди или прочих гигачадов.более того,меня бы наоборот раздражал какой нибудь уродец недостаточно мускулинный.главный герой должен быть похож на героя и я не чуствую себя ущемленным если он выглядит круче меня.активистки такие днищи.слава богу не все мадамсы такие)
вообще,почему грейс ещё до сих пор не раздели.еву раздели в первый же день.снимите с неё трусы!!почему я ещё не вижу её бобра!!
Что там раздевать то?
Чего? Эта плакса буквально идиотка, котора умеет показывать только слезы и нытье...
Чем дольше играю тем сильнее эту Грейс я ненавижу.
Грейс милая лапочка, мне понравилась ее эмоциональность) Но тут видимо кому как, кому то наоборот это не нравится
Как ты задрал, розовый у***
Чего ты так нервничаешь? Успокойся