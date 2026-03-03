Мод на увеличение груди Грейс из Resident Evil: Requiem попал в тренды Твиттера и вызвал критику от активистов

Всего через несколько дней после релиза Resident Evil: Requiem моддеры уже успели создать один из самых обсуждаемых модификаций года. Мод "Увеличенная грудь для Грейс Эшкрофт" стремительно набрал популярность и попал в тренды социальной сети X (бывший Twitter). По данным самой соцсети, тема сейчас занимает одну из верхних строчек самых обсуждаемых тем.

Грейс Эшкрофт - новая главная героиня игры, 30-летняя аналитик ФБР, которая расследует загадочные события в отеле Renwood. Разработчики из Capcom специально сделали ее образ реалистичным и "офисным": никаких сексуализированных костюмов, акцент на профессионализме и уязвимости. Однако мод меняет модель персонажа именно в области груди, делая формы чуть более выразительными.

Игроки быстро начали делиться скриншотами и видео, отмечая, что теперь Грейс выглядит лучше. Однако параллельно вспыхнула и жесткая критика. Активисты феминистских движений и бодипозитивных сообществ обвинили мод в объективизации женщин.

Грейс - не сексуальный объект, а умная женщина-аналитик. Такие модификации снова сводят героинь к внешности и продвигают нереалистичные стандарты.

С оригинальным дизайном она выглядит гораздо лучше. Не всем нужно выглядеть как Сидни Суини.

Серьезно, какого черта? Кругом одни извращенцы, которые не могут просто поиграть в зомби-игру.

Эти люди вообще могут играть в видеоигры без возбуждения?

Боже упаси, если у женщины не размер груди H.

Одна из важных причин, почему Nintendo не хочет выпускать свои игры на ПК.

Сторонники моддинга парируют: "Это одиночная игра, моды - личное дело каждого". Они также отметили, что активисты почему-то молчат про моды, которые раздевают Леона. Пока одни спорят об этике и объективизации, другие просто качают файл и играют. Этот случай лишний раз подтверждает старую истину: как бы реалистично и глубоко ни была прописана персонаж-женщина, часть аудитории все равно постарается ее "улучшить".