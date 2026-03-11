Мод с культовым нарядом Ады Вонг для Грейс стал одним из самых популярных для Resident Evil Requiem

Пользователь Lordcobra12 выпустил модификацию с культовым нарядом Ады Вонг из ремейка Resident Evil 4 для Грейс в Resident Evil Requiem.
Модификация была выполнена на заказ: автор признается, что процесс оказался непростым. Исходная модель наряда состояла из множества фрагментов с разными текстурами, а перенос весовой раскраски под модель Грейс заняла гораздо больше времени, чем планировалось.
Результат, однако, превзошел ожидания: сочетание элегантного платья и образа застенчивого аналитика ФБР выглядит довольно необычно. Моддер уже анонсировал альтернативную черную версию костюма.
Этому наряду Ады всего 3 года, когда он успел стать культовым?
А сиськи тоже в комплекте с нарядом?
ай... новостникво послушать так там любой свежий мод сразу же становится популярным
Вы можете убрать Аду из игры, но она всегда будет рядом😁😁😁
Мод и правда шикарный.
