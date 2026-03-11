ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 513 оценок

Мод с культовым нарядом Ады Вонг для Грейс стал одним из самых популярных для Resident Evil Requiem

AceTheKing AceTheKing

Пользователь Lordcobra12 выпустил модификацию с культовым нарядом Ады Вонг из ремейка Resident Evil 4 для Грейс в Resident Evil Requiem.

Resident Evil Requiem "Костюм Ады Вонг из ремейка Resident Evil 4 для Грейс"

Модификация была выполнена на заказ: автор признается, что процесс оказался непростым. Исходная модель наряда состояла из множества фрагментов с разными текстурами, а перенос весовой раскраски под модель Грейс заняла гораздо больше времени, чем планировалось.

Результат, однако, превзошел ожидания: сочетание элегантного платья и образа застенчивого аналитика ФБР выглядит довольно необычно. Моддер уже анонсировал альтернативную черную версию костюма.

27
12
Комментарии:  12
Double_Jump

Этому наряду Ады всего 3 года, когда он успел стать культовым?

12
ZAUSA

А сиськи тоже в комплекте с нарядом?

12
нитгитлистер

ай... новостникво послушать так там любой свежий мод сразу же становится популярным

7
oleg21412

Вы можете убрать Аду из игры, но она всегда будет рядом😁😁😁

5
saa0891

Мод и правда шикарный.

.

3
