Мод с культовым нарядом Ады Вонг для Грейс стал одним из самых популярных для Resident Evil Requiem

Пользователь Lordcobra12 выпустил модификацию с культовым нарядом Ады Вонг из ремейка Resident Evil 4 для Грейс в Resident Evil Requiem.

Модификация была выполнена на заказ: автор признается, что процесс оказался непростым. Исходная модель наряда состояла из множества фрагментов с разными текстурами, а перенос весовой раскраски под модель Грейс заняла гораздо больше времени, чем планировалось.

Результат, однако, превзошел ожидания: сочетание элегантного платья и образа застенчивого аналитика ФБР выглядит довольно необычно. Моддер уже анонсировал альтернативную черную версию костюма.