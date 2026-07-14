Моддеры намерены вернуть в Resident Evil Requiem вырезанную шутку Леона Кеннеди

Ник Апостолидес, англоязычный голос Леона Кеннеди в Resident Evil Requiem, спровоцировал бум среди моддеров. В интервью на YouTube-канале Play, Watch, Listen+ актер раскрыл фразу, которую Capcom вырезала из финальной версии игры. Реплика предназначалась для битвы с боссом-пауком: «Знаешь, ты был той еще маленькой занозой в заднице» (отсылка к детской песенке про паучка Itsy Bitsy Spider). Апостолидес зачитал строчку фирменным тембром Леона, назвав ее своим потенциально любимым моментом.

Поскольку актер озвучил шутку вживую на камеру, сообщество мгновенно сформировало четкое намерение вернуть реплику в игру своими силами. В социальных сетях X и YouTube игроки запустили обсуждение технической стороны проекта. Из-за того, что Capcom официально скрыла этот фрагмент, геймеры назвали решение студии «ограблением», а саму фразу — потенциально лучшим ван-лайнером героя во всей игре.

Первоочередной задачей разработчиков мода станет чистый аудиорип голоса актера. Энтузиасты намерены использовать современные нейросети, чтобы полностью отделить речь Ника от смеха и реплик ведущих шоу, а также подтянуть качество звука до игровых стандартов. После этого аудиофайл конвертируют в нужный формат и встроят в архив игры, чтобы вернуть Леону его оригинальный характер и фирменную иронию.

Финальным этапом станет интеграция звуковой дорожки в триггеры боссфайта и работа над локализацией. Энтузиасты планируют привязать воспроизведение шутки к конкретной фазе сражения с гигантским пауком — например, к моменту его финального добивания. Кроме того, к обновлению обещают выпустить кастомные субтитры на нескольких языках, чтобы ирония с «крошечной занозой» была понятна всем игрокам.