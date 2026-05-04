Моддеры заменили ящики с припасами в Resident Evil Requiem на Торговца из RE4

Энтузиасты интегрировали знаменитого Торговца из ремейка Resident Evil 4 в новую Resident Evil Requiem. В кампаниях за Леона Кеннеди этот культовый герой теперь занимает место стандартных контейнеров с ресурсами. Хотя сейчас модификация включает лишь одну приветственную фразу, создатель обещает в ближайшее время добавить полноценный набор анимаций и озвучку, взяв за основу визуальный стиль ремейка 2023 года.

Этот проект наглядно демонстрирует, как фанаты самостоятельно устраняют недоработки Capcom, не дожидаясь официального возвращения любимых героев. Использование модели из RE4 позволяет персонажу органично смотреться в игре 2026 года, полностью соответствуя актуальному уровню графики и детализации.

Resident Evil Requiem, вышедшая в конце февраля 2026 года на всех ключевых платформах, включая Switch 2, пока обходится без участия Торговца в основном сюжете. И хотя Capcom готовит сюжетное расширение и отдельный игровой режим, игрокам приходится полагаться на фанатское творчество, чтобы вернуть в геймплей ту неповторимую атмосферу, которую создавал этот загадочный делец.

Ситуация с Requiem подтверждает старую традицию: если разработчики игнорируют важные элементы идентичности серии, за дело берутся моддеры. Отсутствие Торговца оставило заметный след, который не удалось компенсировать новыми механиками.