Монстры из Resident Evil Requiem будут швыряться мебелью, чтобы сбить вас с ног

В Resident Evil 2 мистер Икс пробивал стены, в Resident Evil 7 было почти то же самое, но с Джеком Бейкером, а в Resident Evil Requiem, судя по всему, появились враги, которые могут швырять в вас самые неожиданные предметы, что выводит эффект неожиданности на совершенно новый уровень.
Большое внимание в Resident Evil 9 уделяется Грейс Эшкрофт, новой главной героине, и тому, почему именно она, а не Леон Кеннеди необходима серии в данный момент, а вот о злодеях игры и том, как они могут изменить ситуацию, никто особо не задумывался. И они ее изменят, как показано в новом ролике, где на Грейс летит что-то похожее на стойку для медицинской аппаратуры. В коротком ролике, опубликованном Synth Potato, бедная, ничего не подозревающая Грейс тихонько пробирается по темному коридору, когда на нее налетает полноразмерный предмет мебели, сбивая ее с ног и отбрасывая в сторону.
Что самое интересное и немного пугающее во всей этой ситуации, так это то, что это, похоже, обычный игровой процесс, а не заранее подготовленная сцена. Возможно, это заранее подготовленное сюжетное событие, которое запускается только при срабатывании определенных триггеров.
Релиз Resident Evil Requiem намечен на 27 февраля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).
Потому что она баба, а Леон мужик. Это же очевидно! Повестка все дела. Крутой мужик, любимчик фанатов, раскидывает с вертухи врагов - КрэпКам такие: "Фу, кто в это дерьмо будет играть"? Никому неизвестная, унылая, серая мышка без сисек, страдает и превозмогает, чтобы из слабой под конец игры превратится в сильную и независимую - КрэпКам такие: "О да, в это хотят играть все"! Л-логика!
Ой не гони, прошла игра про Леона и была. И 4-8 часть все про мужиков. Капком еще те антиповестночники
Код вероника и 3 часть тоже повесточные с бой-бабами были?
4 да про мужика. 8 про какого-то унылого недомужика, который хуже бабы.
Ахахаха! Ага, поэтому эти "антиповесточники" цензурят почти все свои игры: Дед Райзинг Ремастер, Резидент 4 Ремейк, Онимуша Ремастер и прочие. Более того, в каждую игру пихают негров по квотам: Драгонс Догма 2, Срит Файтер 6, Монстер Хантер (последний), даже самый первый трейлер Резика 9 и тот начинается с негра. И кстати, почему в последнем Резике (9) ГГ выглядит максимально уныло и серо, а о ее сиськах я вообще молчу, их тупо нет? Хотя старая Кэпком наоборот их бы подчеркнула, увеличила и прикрутила к ним физику сисек.
Хочу комнатку, где можно спрятаться, по типу туалета из «Сайлент Хилл 2», я вообще хочу игру, где нужно спастись от зомби-апокалипсиса в туалете.
Игра мечты прям будет, что ж выйдет посмотрим. Но из того что уже показали мне все очень нравится
У тебя странные вкусы. Как название сайлен Хилл прикручивают ко всякой шляпе, так и Резидент к каким не попадя играм. Как отдельная игра, может и неплоха. Как часть франшизы - шляпа. Сколько уже можно серию доить. Превращая её в карикатуру на саму себя.
А тебе ли не без разницы какие у меня вкусы? Я играю в то что мне нравится, и мне без разницы что там кто подумает
бедная овечка грейс. плаки, плаки. почему низкая и тощая ребекка из zero которая выглядит на все 15 не шарахалась от каждого шороха, она же обычная медичка весом 45 кг. а тут нате вам на лопате. были игры про зомби со школотой и silent hill 3 с хизер, там такого цирка не устраивали.
Ребекку без подготовки не взяли бы в отряд СТАРС, Хизер всю хрень что с ней творилась с детства наблюдала. А тут офисный планктон.
По моему еще в при первом трейлере это было сказано.
Грейс — агент ФБР, технический аналитик, дочь Алиссы Эшкрофт, журналистки-расследователя из Resident Evil Outbreak. Действие игры разворачивается через 30 лет после событий в Раккун-Сити.
Кстати к слову Клер вот никакой подготовки не имела во 2 части.
У монстров стиль Джеки Чана )
Зная, какое отвратительное управление во всех резиках, это будет ужасно. В тебя табуретку кинули, а ты со скоростью улитки-пенсионерки уворачиваться должен.
в хаф лайфе 1997 года так было что тут удивительного
Деньгами швырялись бы лучше...
Зомби из Халфы передает привет.
Швырялись бочками, тумбочками, телеками и всем прочим, что им под руку попадало. А первая Халфа, на минуточку, вышла в прошлом веке.
И тут, такой "прогресс"! Спустя более чем четверть века что-то подобное будет в игре 2026 года.
Новость, "достойная" отдельного поста и новости на ПГ.