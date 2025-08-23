Монстры из Resident Evil Requiem будут швыряться мебелью, чтобы сбить вас с ног

В Resident Evil 2 мистер Икс пробивал стены, в Resident Evil 7 было почти то же самое, но с Джеком Бейкером, а в Resident Evil Requiem, судя по всему, появились враги, которые могут швырять в вас самые неожиданные предметы, что выводит эффект неожиданности на совершенно новый уровень.

Большое внимание в Resident Evil 9 уделяется Грейс Эшкрофт, новой главной героине, и тому, почему именно она, а не Леон Кеннеди необходима серии в данный момент, а вот о злодеях игры и том, как они могут изменить ситуацию, никто особо не задумывался. И они ее изменят, как показано в новом ролике, где на Грейс летит что-то похожее на стойку для медицинской аппаратуры. В коротком ролике, опубликованном Synth Potato, бедная, ничего не подозревающая Грейс тихонько пробирается по темному коридору, когда на нее налетает полноразмерный предмет мебели, сбивая ее с ног и отбрасывая в сторону.

Что самое интересное и немного пугающее во всей этой ситуации, так это то, что это, похоже, обычный игровой процесс, а не заранее подготовленная сцена. Возможно, это заранее подготовленное сюжетное событие, которое запускается только при срабатывании определенных триггеров.

Релиз Resident Evil Requiem намечен на 27 февраля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).