Музыка из Resident Evil Requiem теперь доступна в Spotify

Capcom продолжает экспансию Resident Evil в медиапространство: музыка из хоррора Requiem теперь официально доступна в Spotify. Подобный релиз — это грамотный маркетинговый ход, который позволяет бренду «жить» в наушниках фанатов и сохранять актуальность проекта даже в отрыве от прохождения.

Альбом включает 30 композиций, которые охватывают весь звуковой ландшафт игры — от тревожного минимализма до масштабных симфонических партий. Главным украшением релиза стал трек «Through the Darkness», который подчеркивает эмоциональную глубину сюжета и завершает музыкальное путешествие в лучших традициях серии.

Саундтрек идеально подходит для тех, кто хочет прочувствовать густую атмосферу Requiem даже в повседневной обстановке, сделав шаг навстречу музыкальному ужасу в любое время.