Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 864 оценки

Музыка из Resident Evil Requiem теперь доступна в Spotify

Gruz_ Gruz_

Capcom продолжает экспансию Resident Evil в медиапространство: музыка из хоррора Requiem теперь официально доступна в Spotify. Подобный релиз — это грамотный маркетинговый ход, который позволяет бренду «жить» в наушниках фанатов и сохранять актуальность проекта даже в отрыве от прохождения.

Альбом включает 30 композиций, которые охватывают весь звуковой ландшафт игры — от тревожного минимализма до масштабных симфонических партий. Главным украшением релиза стал трек «Through the Darkness», который подчеркивает эмоциональную глубину сюжета и завершает музыкальное путешествие в лучших традициях серии.

Саундтрек идеально подходит для тех, кто хочет прочувствовать густую атмосферу Requiem даже в повседневной обстановке, сделав шаг навстречу музыкальному ужасу в любое время.

10
3
Комментарии:  3
Семафор

Жаль, что там нет песни "Нас ждут из темноты"

Я говорил тебе, что лучше не ходи

В сортиры по ночам, избави Господи

Но ты была горда, я вижу результат

Бездыханный твой труп они низвергли в ад

3
sa1958

Да и ладно.

1
Ilya cher

в VK тоже