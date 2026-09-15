"Мы обнаружили, что скатываемся в шаблон": продюсер Resident Evil Requiem рассказал о трудностях разработки на JGA 2026

На церемонии Japan Game Awards 2026, где Resident Evil Requiem получила награду за выдающиеся достижения (Award for Excellence), продюсер серии Масачика Кавата откровенно рассказал о том, как непросто шла работа над игрой.

С Resident Evil Requiem, как это часто бывает при разработке игр такого рода, мы обнаружили, что скатываемся в определенный шаблон,

— признал Кавата со сцены. По его словам, команда осознала это не сразу - работа шла по накатанной, и это заметили только по ходу дела. Однако ситуацию удалось переломить.

Во второй половине разработки мы пересмотрели, какую именно игру создаем, и, думаю, нам удалось придать ей форму, которая действительно понравится фанатам.

Это заявление проливает свет на внутренние сложности производства одного из самых ожидаемых хорроров. Формулировка про шаблон намекает на риск самоповтора - проблему, с которой серия сталкивается на протяжении всей своей истории: возвращение к знакомым механикам и структуре вместо поиска нового. Но, судя по итогу, пересмотр концепции во второй половине разработки себя оправдал - награда Japan Game Awards, полученная по итогам публичного голосования и решения отборочного комитета, это подтверждает.

Кавата также отметил, что Resident Evil в этом году отмечает 30-летие, и связал долголетие серии с поддержкой фанатов и преданностью сотрудников.

Я надеюсь, что мы сможем продолжать серию Resident Evil еще много лет. Если фанаты продолжат любить серию, я думаю, мы сможем поддерживать ее и в будущем.

Resident Evil Requiem вошла в число лауреатов за выдающиеся достижения вместе с такими играми, как Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei, Silent Hill f и другими. Главную награду церемонии получила Pokemon Pokopia.