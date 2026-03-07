"Мы работали для миллионов Ников": актриса Resident Evil Requiem Анджела Сант-Альбано о страхе подвести фанатов

Актриса Анджела Сант-Альбано, сыгравшая Грейс Эшкрофт в новой Resident Evil Requiem, рассказала о закулисье разработки и о том, почему этот проект стал для всей команды личным вызовом.

По ее словам, главной движущей силой в студии стал «ветеран» серии Ник Апостолидес (голос и внешность Леона Кеннеди). Его преданность франшизе оказалась настолько заразительной, что остальным актерам ничего не оставалось, кроме как выкладываться на 200%. Он не просто

играл Леона — он «жил» этой вселенной.

«Ник — ходячая энциклопедия Resident Evil, он знал о лоре буквально всё, —

вспоминает актриса. — Стоило возникнуть малейшей детали в сюжете, как он

тут же связывал её с прошлым: „О, это же отсылка к той самой сцене из

RE4!“. Он делился этими знаниями, помогая нам всем глубже прочувствовать

этот мир»

Для актеров это стало огромным стимулом. Видя, как искренне Ник любит эту вселенную, они чувствовали ответственность перед миллионами таких же преданных фанатов. По словам Анджелы, Апостолидес — не просто «лицо франшизы», а невероятно щедрый наставник, который помог всей команде выложиться на максимум.

Она призналась, что присутствие в студии такого «RE-психа» (в лучшем смысле слова) заставляло команду постоянно держать планку:

«Когда рядом с тобой настоящий фанат RE, тебе не всё равно. Ты думаешь: "Боже, мы обязаны сделать всё правильно. Ведь если в мире миллионы таких же фанатов, как Ник, мы просто не имеем права их подвести". То, что он принес эту фанатскую страсть на площадку, было действительно чем-то особенным»

Критики уже называют Requiem одной из самых глубоких и эмоциональных частей серии, отмечая невероятную химию между персонажами. Похоже, ставка Capcom на актеров, которые искренне любят вселенную Resident Evil, полностью оправдалась.