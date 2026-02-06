ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 660 оценок

На прохождение основного сюжета Resident Evil Requiem уйдет примерно 16-19 часов

Gruz_ Gruz_

Релиз Resident Evil Requiem приближается большими шагами, и уже 27 февраля на рынке появится одна из самых ожидаемых игр 2026 года. Capcom ставит перед собой цель подарить фанатам хорроров настоящий праздник, и новые трейлеры еще больше подогревают интерес.

Впрочем, многие игроки уже несколько недель ломали голову над одним ключевым моментом: как много времени потребуется, чтобы пройти всю историю? И вот Capcom наконец-то положил крест на догадках и подтвердил информацию, на основании которой можно довольно легко оценить продолжительность основного сюжета.

Продюсер игры, Масато Кумазава, в одном из своих интервью сообщил, что на прохождение Resident Evil Requiem уйдет примерно столько же времени, сколько и на ремейк Resident Evil 4. А это означает очень содержательную, «полноценную» кампанию — без ощущения, что все заканчивается в тот момент, когда только начинает становиться интересно.

На практике можно рассчитывать на 16-19 часов игрового времени для прохождения сюжетной линии, что является действительно неплохим результатом. Также не стоит забывать, что Capcom дополняет это еще одним бонусом: возможность переключать камеру между видом от третьего (TPP) и первого (FPP) лица, что придаст совершенно новые ощущения от исследования, сражений и ужаса, а значит, часть игроков тут же захочет пройти игру заново – хотя бы для того, чтобы «увидеть» тот же кошмар с другой точки зрения.

Но и это еще не все, поскольку разработчики также подтвердили, что в Resident Evil Requiem не будет недостатка в главах: она разделена на такое же количество сегментов, как и Resident Evil 4 Remake, что предполагает очень схожую структуру кампании.

11
23
Комментарии:  23
Ваш комментарий
agula98
примерно столько же времени, сколько и на ремейк Resident Evil 4

Так re 4 спокойно проходится за 4 часа, кто будет платить не за игру которую можно пройти за 4 часа?

10
Kenn1y

Бегом что-ли, в обычном темпе ремейк с DLC занимает около 12 часов.

Майкл Скотт

Ты с ремейком ре3 спутал

Otavek

Кто будет слушать тролля или не особо умного человека?

2
HunterTD

Хорошо если оно так и будет на 16-19 часов, RE2R проходиться за 1 час, RE3R проходиться за 1 час, RE4R проходиться за 2 часа 30 минут + DLC 1 час, так же RE 7 и 8 не сказать что бы очень долгие.

6
Great-heartedElio

чё ты несёшь?

Kenn1y

Бегом, все проматывая с багами и читами?

1
Barred Kenn1y

Походу, чел проходил всё на ютубе в 8х перемотке))

1
Egik81

Учитывая как, авторы этот основной сюжет разделяют, судя по вбросам. Я, например, скажу МАЛОВАТО БУДЕТ.

3
Константин335

Как я и предполагал

1
K0t Felix

Хорошечно, осталось дождаться 27 числа

1
Kenn1y

На дисках с 22 должна появится.

HerFinalBoss
Масато Кумазава, в одном из своих интервью сообщил

Ещё месяцев 7 назад. Но если новость не запостили в твиттере или на ДТФ, то для ПГ её не существует, лол.

1
Legend Legend

Он это еще в прошлом году говорил. Доброе утро

Alex Energy

Да там и от 3го лица такой прямо вид… Бесит когда камера обрезает пояс(

Kenn1y

Обещали же 10-12, чего они там напихали?

alers1

Столько ждать игру и получить 16-19 часов прохождения , ещё и цена кусается от 3 500 до 3 799 , буду ждать взлома

Kolyanych1337

Я думал она будет примерно 20 часов, подленее

VIGITAL ART

Ждать взлома возможно придется долго. А спойлернут тебе, что Леон умрет сходу как в комменты зайдешь 🫢

VIGITAL ART Kolyanych1337

Там 2 игры в одной, от первого и от третьего лица 🫎

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ