На прохождение основного сюжета Resident Evil Requiem уйдет примерно 16-19 часов

Релиз Resident Evil Requiem приближается большими шагами, и уже 27 февраля на рынке появится одна из самых ожидаемых игр 2026 года. Capcom ставит перед собой цель подарить фанатам хорроров настоящий праздник, и новые трейлеры еще больше подогревают интерес.

Впрочем, многие игроки уже несколько недель ломали голову над одним ключевым моментом: как много времени потребуется, чтобы пройти всю историю? И вот Capcom наконец-то положил крест на догадках и подтвердил информацию, на основании которой можно довольно легко оценить продолжительность основного сюжета.

Продюсер игры, Масато Кумазава, в одном из своих интервью сообщил, что на прохождение Resident Evil Requiem уйдет примерно столько же времени, сколько и на ремейк Resident Evil 4. А это означает очень содержательную, «полноценную» кампанию — без ощущения, что все заканчивается в тот момент, когда только начинает становиться интересно.

На практике можно рассчитывать на 16-19 часов игрового времени для прохождения сюжетной линии, что является действительно неплохим результатом. Также не стоит забывать, что Capcom дополняет это еще одним бонусом: возможность переключать камеру между видом от третьего (TPP) и первого (FPP) лица, что придаст совершенно новые ощущения от исследования, сражений и ужаса, а значит, часть игроков тут же захочет пройти игру заново – хотя бы для того, чтобы «увидеть» тот же кошмар с другой точки зрения.

Но и это еще не все, поскольку разработчики также подтвердили, что в Resident Evil Requiem не будет недостатка в главах: она разделена на такое же количество сегментов, как и Resident Evil 4 Remake, что предполагает очень схожую структуру кампании.