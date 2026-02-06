На прохождение основного сюжета Resident Evil Requiem уйдет примерно 16-19 часов

Релиз Resident Evil Requiem приближается большими шагами, и уже 27 февраля на рынке появится одна из самых ожидаемых игр 2026 года. Capcom ставит перед собой цель подарить фанатам хорроров настоящий праздник, и новые трейлеры еще больше подогревают интерес.
Впрочем, многие игроки уже несколько недель ломали голову над одним ключевым моментом: как много времени потребуется, чтобы пройти всю историю? И вот Capcom наконец-то положил крест на догадках и подтвердил информацию, на основании которой можно довольно легко оценить продолжительность основного сюжета.
Продюсер игры, Масато Кумазава, в одном из своих интервью сообщил, что на прохождение Resident Evil Requiem уйдет примерно столько же времени, сколько и на ремейк Resident Evil 4. А это означает очень содержательную, «полноценную» кампанию — без ощущения, что все заканчивается в тот момент, когда только начинает становиться интересно.
На практике можно рассчитывать на 16-19 часов игрового времени для прохождения сюжетной линии, что является действительно неплохим результатом. Также не стоит забывать, что Capcom дополняет это еще одним бонусом: возможность переключать камеру между видом от третьего (TPP) и первого (FPP) лица, что придаст совершенно новые ощущения от исследования, сражений и ужаса, а значит, часть игроков тут же захочет пройти игру заново – хотя бы для того, чтобы «увидеть» тот же кошмар с другой точки зрения.
Но и это еще не все, поскольку разработчики также подтвердили, что в Resident Evil Requiem не будет недостатка в главах: она разделена на такое же количество сегментов, как и Resident Evil 4 Remake, что предполагает очень схожую структуру кампании.
Так re 4 спокойно проходится за 4 часа, кто будет платить не за игру которую можно пройти за 4 часа?
Бегом что-ли, в обычном темпе ремейк с DLC занимает около 12 часов.
Ты с ремейком ре3 спутал
Кто будет слушать тролля или не особо умного человека?
Хорошо если оно так и будет на 16-19 часов, RE2R проходиться за 1 час, RE3R проходиться за 1 час, RE4R проходиться за 2 часа 30 минут + DLC 1 час, так же RE 7 и 8 не сказать что бы очень долгие.
чё ты несёшь?
Бегом, все проматывая с багами и читами?
Походу, чел проходил всё на ютубе в 8х перемотке))
Учитывая как, авторы этот основной сюжет разделяют, судя по вбросам. Я, например, скажу МАЛОВАТО БУДЕТ.
Как я и предполагал
Хорошечно, осталось дождаться 27 числа
На дисках с 22 должна появится.
Ещё месяцев 7 назад. Но если новость не запостили в твиттере или на ДТФ, то для ПГ её не существует, лол.
Он это еще в прошлом году говорил. Доброе утро
Да там и от 3го лица такой прямо вид… Бесит когда камера обрезает пояс(
Обещали же 10-12, чего они там напихали?
Столько ждать игру и получить 16-19 часов прохождения , ещё и цена кусается от 3 500 до 3 799 , буду ждать взлома
Я думал она будет примерно 20 часов, подленее
Ждать взлома возможно придется долго. А спойлернут тебе, что Леон умрет сходу как в комменты зайдешь 🫢
Там 2 игры в одной, от первого и от третьего лица 🫎