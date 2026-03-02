Над Resident Evil Requiem трудились опытные CG-художники, которые обычно работают с Голливудом

Новая глава легендарной хоррор-франшизы, Resident Evil Requiem, уже вышла и моментально установила несколько рекордов по активности игроков в Steam. Пользователи и критики в один голос хвалят пугающую атмосферу, инновационную систему динамического темпа страха, а также невероятно реалистичную графику. Как оказалось, за кинематографичную картинку и проработанные лица героев отвечала действительно опытная команда специалистов.

Накануне запуска в Токио прошло торжественное мероприятие, посвященное выходу игры. На нем продюсер проекта Масато Кумазава пролил свет на производственный процесс и объяснил, почему модели Леона и Грейс выглядят так реалистично и детализировано. По его словам, к работе над игрой были привлечены первоклассные мастера по компьютерной графике, имеющие огромный опыт в киноиндустрии.

В этот раз, например, что касается рендеринга кожи и эмоциональных выражений персонажей... это те аспекты, которые, как мы считаем, позволяют нам с уверенностью назвать игру передовой. На самом деле, к команде разработчиков присоединились участники, которые раньше занимались созданием CG-эффектов в Голливуде и сотрудничали с нами. Так что я надеюсь, что люди обратят особое внимание на нашу графику.

— поделился Кумазава.

Эти инвестиции в картинку уже приносят плоды. Геймеры высоко оценили то, как достоверно передана мимика нового протагониста — робкой аналитика ФБР Грейс, а также суровое лицо Леона С. Кеннеди, заметно постаревшего после событий в Раккун-Сити.

Полноценный релиз Resident Evil Requiem состоялся 27 февраля 2026 года. Хоррор доступен на ПК (включая Steam), PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.