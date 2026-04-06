Намек на возвращение: Джолин Андерсен, голос Ады Вонг из ремейка RE2, может снова озвучить героиню в RE Requiem

Актриса Джолин Андерсен, озвучившая шпионку Аду Вонг в ремейке Resident Evil 2, намекнула на участие в секретном проекте. Фанаты уверены: речь идет о дополнении к Resident Evil Requiem, выход которого может состояться в 2026 году.

В соцсетях Андерсен поделилась планами на 2026 год, упомянув подготовку к «совершенно секретной миссии». Она добавила, что не может раскрыть детали из-за соблюдения конфиденциальности, и вставила интригующую фразу: «Не хочу вести себя как новичок, потому что не хочу закончить как Бен».

Фанаты сразу увидели в этом отсылку к Бену Бертолуччи — журналисту из RE2, который трагически погибает в камере полицейского участка Раккун-Сити. Тон сообщения Андерсен сильно напоминает манеру Ады Вонг, что указывает на связь проекта с этой героиней.

Интриги добавляет тот факт, что в RE4 Remake роль Ады исполнила Лили Гао, чья работа вызвала шквал критики. Вероятно, Capcom прислушалась к игрокам и решила вернуть голос из 2019 года. Хотя официального подтверждения пока нет, известный инсайдер Dusk Golem также считает появление Ады в грядущем DLC крайне вероятным.

Пока Capcom хранит молчание, такие намеки от актеров — лучший источник информации. Скорее всего, официальный анонс мы увидим на одной из крупных летних презентаций.