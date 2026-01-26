ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 627 оценок

Названа самая ожидаемая игра февраля в Steam

Simple Jack Simple Jack

На сайте SteamDB обновился список самых ожидаемых игр февраля 2026 года в Steam. На первом месте оказался хоррор Resident Evil Requiem — его, согласно статистике площадки, добавили в список желаемого 119,5 тыс. геймеров.

Вторую строчку занял ужастик REANIMAL от создателей Little Nightmares с результатом 57,4 тыс. пользователей. За ним — кооперативная игра YAPYAP о приспешниках чародея.

Топ-10 ожидаемых игр февраля:

  1. Resident Evil Requiem;
  2. REANIMAL;
  3. YAPYAP;
  4. Nioh 3;
  5. MENACE;
  6. Mewgenics;
  7. Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties;
  8. DRAGON QUEST VII Reimagined;
  9. Star Trek: Voyager — Across the Unknown;
  10. Car Service Together.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года. Она будет доступна не только на ПК, но и на PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

Комментарии:  17
Richard Batsbаk

Так в феврале больше толком ничего и не выходит

6
Babadzaki-San

Ага).Нио 3,Реанимал и Стикс говорят об обратном.

DroopyJaziel

Да я в принципе только резик и жду

5
Беккер5443

Ухуууу как Всегда резик рулит 😁😁😁😎😎😍😍🎊🎉🎈🎁🤑🤑🤑🤑🤑

3
Tommy451

вау, какая неожиданность

2
Константин335

Естественно Резик, а что же еще?

2
Беккер5443

Как Леона Увидели что будет в игре, все ахнули аж.

4
Константин335 Беккер5443

Да, ждем игру

2
jax baron Константин335

всем селом

2
jax baron

MENACE - жду

2
era aoi

Ага, создатели боевых братков скорее всего сделают нормальную игру.

1
нитгитлистер

первая явно топ будет судя по пикче))

1
Искусственный интеллeкт

для меня тоже, но скорее всего придется ждать, пока энтузиасты выпустят нормальный VR режим, с оптимизацией и отслеживанием рук, как для RE7 VR на ПК

Rio17

Логично:)

Vinden

Кто бы сомневался)

