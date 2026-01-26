Названа самая ожидаемая игра февраля в Steam

На сайте SteamDB обновился список самых ожидаемых игр февраля 2026 года в Steam. На первом месте оказался хоррор Resident Evil Requiem — его, согласно статистике площадки, добавили в список желаемого 119,5 тыс. геймеров.
Вторую строчку занял ужастик REANIMAL от создателей Little Nightmares с результатом 57,4 тыс. пользователей. За ним — кооперативная игра YAPYAP о приспешниках чародея.
Топ-10 ожидаемых игр февраля:
- Resident Evil Requiem;
- REANIMAL;
- YAPYAP;
- Nioh 3;
- MENACE;
- Mewgenics;
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties;
- DRAGON QUEST VII Reimagined;
- Star Trek: Voyager — Across the Unknown;
- Car Service Together.
Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года. Она будет доступна не только на ПК, но и на PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.
Так в феврале больше толком ничего и не выходит
Ага).Нио 3,Реанимал и Стикс говорят об обратном.
Да я в принципе только резик и жду
Ухуууу как Всегда резик рулит 😁😁😁😎😎😍😍🎊🎉🎈🎁🤑🤑🤑🤑🤑
вау, какая неожиданность
Естественно Резик, а что же еще?
Как Леона Увидели что будет в игре, все ахнули аж.
Да, ждем игру
всем селом
MENACE - жду
Ага, создатели боевых братков скорее всего сделают нормальную игру.
первая явно топ будет судя по пикче))
для меня тоже, но скорее всего придется ждать, пока энтузиасты выпустят нормальный VR режим, с оптимизацией и отслеживанием рук, как для RE7 VR на ПК
Логично:)
Кто бы сомневался)