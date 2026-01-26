Названа самая ожидаемая игра февраля в Steam

На сайте SteamDB обновился список самых ожидаемых игр февраля 2026 года в Steam. На первом месте оказался хоррор Resident Evil Requiem — его, согласно статистике площадки, добавили в список желаемого 119,5 тыс. геймеров.

Вторую строчку занял ужастик REANIMAL от создателей Little Nightmares с результатом 57,4 тыс. пользователей. За ним — кооперативная игра YAPYAP о приспешниках чародея.

Топ-10 ожидаемых игр февраля:

Resident Evil Requiem; REANIMAL; YAPYAP; Nioh 3; MENACE; Mewgenics; Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties; DRAGON QUEST VII Reimagined; Star Trek: Voyager — Across the Unknown; Car Service Together.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года. Она будет доступна не только на ПК, но и на PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.