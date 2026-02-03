Не за 50: фанаты выяснили реальный возраст Леона в Resident Evil Requiem

Выход Resident Evil Requiem уже совсем близко, и вместе с ним в серию возвращается один из самых узнаваемых героев франшизы — Леон С. Кеннеди. Его появление в девятой номерной части вызвало массу обсуждений, и один из главных вопросов среди фанатов касался возраста персонажа. Теперь у этого спора появился окончательный ответ.

Сомнения возникли из-за формулировок Capcom: разработчики неоднократно говорили, что события Requiem разворачиваются «спустя 30 лет после инцидента в Раккун-Сити». Многие восприняли это буквально и сделали вывод, что действие игры происходит в 2028 году, а Леону уже за 50. Однако внимательные фанаты нашли деталь, которая расставила всё по местам.

В одном из трейлеров Resident Evil Requiem есть короткий кадр с календарём на рабочем столе Леона. На нём можно разглядеть дату — суббота, 10 октября. Год при этом не указан, но сопоставление с реальными календарями показывает: такая комбинация совпадает именно с 2026 годом. В 2028-м 10 октября выпадает уже на вторник.

Это означает, что Resident Evil Requiem разворачивается в 2026 году, а не в 2028-м, как предполагали ранее. С учётом того, что Леон Кеннеди родился в 1977 году, в новой игре ему 49 лет.

Для сравнения:

Resident Evil 2 (1998) — Леону 21 год

Resident Evil 4 (2004) — 27 лет

Resident Evil 6 (2012–2013) — 35 лет

Resident Evil Requiem (2026) — 49 лет

Хотя разница в пару лет может показаться незначительной, для фанатов серии это важный момент: точное положение игры в хронологии помогает лучше понимать развитие персонажа и общее направление сюжета.