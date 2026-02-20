Ник Апостолидес и Porsche Cayenne Turbo GT в лайв-экшен трейлере Resident Evil Requiem

Capcom представила эффектный лайв-экшен трейлер Resident Evil Requiem, созданный в рамках коллаборации с Porsche. Главной звездой ролика стал Ник Апостолидес — актер, подаривший голос и внешность Леону Кеннеди в последних частях франшизы.

В видео под названием «An Undying Legacy» авторы объединили атмосферу хоррора и эстетику премиальных автомобилей. Центральное место в промо-кампании занял эксклюзивный Porsche Cayenne Turbo GT, который появится и в самой игре.

По словам представителей Capcom, выбор Porsche Cayenne Turbo GT обусловлен стремлением подчеркнуть статус и стиль Леона Кеннеди как «легендарного персонажа на легендарном авто».

«Наследие живет вечно», — произносит актер в видео. «Имя, высеченное во времени, — отражение того, что было спасено и принесено в жертву. Каждый выбор — это вечное эхо: его нельзя заглушить, нельзя уничтожить. Это наследие не умрет».

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года. Новая глава хоррор-франшизы от Capcom выйдет одновременно на ПК и консолях текущего поколения, включая Switch 2.