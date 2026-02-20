Ник Апостолидес и Porsche Cayenne Turbo GT в лайв-экшен трейлере Resident Evil Requiem

Capcom представила эффектный лайв-экшен трейлер Resident Evil Requiem, созданный в рамках коллаборации с Porsche. Главной звездой ролика стал Ник Апостолидес — актер, подаривший голос и внешность Леону Кеннеди в последних частях франшизы.
В видео под названием «An Undying Legacy» авторы объединили атмосферу хоррора и эстетику премиальных автомобилей. Центральное место в промо-кампании занял эксклюзивный Porsche Cayenne Turbo GT, который появится и в самой игре.
По словам представителей Capcom, выбор Porsche Cayenne Turbo GT обусловлен стремлением подчеркнуть статус и стиль Леона Кеннеди как «легендарного персонажа на легендарном авто».
«Наследие живет вечно», — произносит актер в видео. «Имя, высеченное во времени, — отражение того, что было спасено и принесено в жертву. Каждый выбор — это вечное эхо: его нельзя заглушить, нельзя уничтожить. Это наследие не умрет».
Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года. Новая глава хоррор-франшизы от Capcom выйдет одновременно на ПК и консолях текущего поколения, включая Switch 2.
Неправильный выбор авто кто-то сделал.порш дал денег кому-то? Лучше бы ездил на фиате мултипла
Стильно и не дорого!
Не, это лучше
Интересно за сколько часов раскупят все экземпляры этой машины.) Машина очень стильная но как подумаю сколько стоит её обслуживание то мурашки по коже словно посмотрел ужастик.
Игроки конечно богатые люди.
Ну точно нет такого большого количества, что бы раскупить эту машину.
Тут на активашку не хватает у многих ( и не только с СНГ. Я сам не пользуюсь активашками ) А ты про машину, такую.
Полностью согласен но может кто то да найдётся.
Ровно 1% мажоров
Игру как будто, только для рекламы Porsche сделали. ( шучу Резиден филы:D )
чет щляппа // Мирослав Лукин
Соглашусь с теми, кто рофлит над рекламщиками, это же просто клоунада какая-та - вместе с игрой в трейлерах жёстко суют в лицо Порш(!) и часы(!) - чего блин.. нафига это геймерам вообще, ну показывают мерч в конце, показывают делюкс издания в конце, но не посвящать целые трейлеры этому ёпрст.. очень странная агрессивная реклама)