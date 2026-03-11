Ник Апостолидес: Resident Evil Requiem - лишь очередная глава в истории Леона, а не финал

Релиз Resident Evil Requiem продемонстрировал исключительные результаты: за первые пять дней было реализовано более 5 миллионов копий. На данный момент проект является самым быстропродаваемым тайтлом в истории франшизы и пользуется единогласным одобрением критиков.
Пожалуй, одна из главных причин такого успеха — возвращение Леона Кеннеди. Его присутствие обеспечило идеальный баланс между экшен-механиками и элементами хоррора. Более того, судя по словам Ника Апостолидеса (актера озвучки Леона) в интервью изданию GamesRadar, Resident Evil Requiem не станет финальной точкой в истории персонажа.
Рассуждая о судьбе героя, Апостолидес отметил, что Capcom стремилась вернуть Леона, чтобы продолжить сюжетную линию, начатую еще в ремейке второй части. Таким образом, появление героя в Requiem — это не финал его пути, а возобновление истории в современных реалиях.
Актер также добавил, что участие Леона в Resident Evil Requiem абсолютно логично, так как сюжет игры сосредоточен на Раккун-Сити. Тем не менее проект не ставит точку в его судьбе, а, напротив, органично вплетается в общее повествование, набравшее обороты в последних ремейках.
На фоне колоссального успеха игры Capcom уже приступила к разработке десятой части Resident Evil и готовит сюжетное дополнение для Requiem. Похоже, новая встреча с Леоном — лишь вопрос времени.
Кто же будет убивать курицу несущую золотые яйца
хотя концовка со смертью Леона есть, другое дело что каноном она не станет.
Не зря же он заметно помолодел после излечения в каноничной концовке
Конечно будем ждать продолжения истории Леона! Пускай еще компанию за Криса добавят и Шеву из 5 части, мы про неё вообще мало что знаем, там тоже будет интересно! Но и про ремейки 0,1, код вероника, 5,6 пускай тоже не забывают, мы их тоже ждем с С нетерпением!
блять ему 50 лет оставьте его в покое он чё в 70 тоже будет прыгать бегать как юнец?