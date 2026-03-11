ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 520 оценок

Ник Апостолидес: Resident Evil Requiem - лишь очередная глава в истории Леона, а не финал

Gruz_ Gruz_

Релиз Resident Evil Requiem продемонстрировал исключительные результаты: за первые пять дней было реализовано более 5 миллионов копий. На данный момент проект является самым быстропродаваемым тайтлом в истории франшизы и пользуется единогласным одобрением критиков.

Пожалуй, одна из главных причин такого успеха — возвращение Леона Кеннеди. Его присутствие обеспечило идеальный баланс между экшен-механиками и элементами хоррора. Более того, судя по словам Ника Апостолидеса (актера озвучки Леона) в интервью изданию GamesRadar, Resident Evil Requiem не станет финальной точкой в истории персонажа.

Рассуждая о судьбе героя, Апостолидес отметил, что Capcom стремилась вернуть Леона, чтобы продолжить сюжетную линию, начатую еще в ремейке второй части. Таким образом, появление героя в Requiem — это не финал его пути, а возобновление истории в современных реалиях.

Актер также добавил, что участие Леона в Resident Evil Requiem абсолютно логично, так как сюжет игры сосредоточен на Раккун-Сити. Тем не менее проект не ставит точку в его судьбе, а, напротив, органично вплетается в общее повествование, набравшее обороты в последних ремейках.

На фоне колоссального успеха игры Capcom уже приступила к разработке десятой части Resident Evil и готовит сюжетное дополнение для Requiem. Похоже, новая встреча с Леоном — лишь вопрос времени.

32
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
DreadfulLiam
25
saa0891

Кто же будет убивать курицу несущую золотые яйца

Спойлер

хотя концовка со смертью Леона есть, другое дело что каноном она не станет.

9
DV9573
Спойлер

Не зря же он заметно помолодел после излечения в каноничной концовке

6
Death to Spies

Конечно будем ждать продолжения истории Леона! Пускай еще компанию за Криса добавят и Шеву из 5 части, мы про неё вообще мало что знаем, там тоже будет интересно! Но и про ремейки 0,1, код вероника, 5,6 пускай тоже не забывают, мы их тоже ждем с С нетерпением!

5
вортигонт вортигонтович

блять ему 50 лет оставьте его в покое он чё в 70 тоже будет прыгать бегать как юнец?

3
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ