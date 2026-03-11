Ник Апостолидес: Resident Evil Requiem - лишь очередная глава в истории Леона, а не финал

Релиз Resident Evil Requiem продемонстрировал исключительные результаты: за первые пять дней было реализовано более 5 миллионов копий. На данный момент проект является самым быстропродаваемым тайтлом в истории франшизы и пользуется единогласным одобрением критиков.

Пожалуй, одна из главных причин такого успеха — возвращение Леона Кеннеди. Его присутствие обеспечило идеальный баланс между экшен-механиками и элементами хоррора. Более того, судя по словам Ника Апостолидеса (актера озвучки Леона) в интервью изданию GamesRadar, Resident Evil Requiem не станет финальной точкой в истории персонажа.

Рассуждая о судьбе героя, Апостолидес отметил, что Capcom стремилась вернуть Леона, чтобы продолжить сюжетную линию, начатую еще в ремейке второй части. Таким образом, появление героя в Requiem — это не финал его пути, а возобновление истории в современных реалиях.

Актер также добавил, что участие Леона в Resident Evil Requiem абсолютно логично, так как сюжет игры сосредоточен на Раккун-Сити. Тем не менее проект не ставит точку в его судьбе, а, напротив, органично вплетается в общее повествование, набравшее обороты в последних ремейках.

На фоне колоссального успеха игры Capcom уже приступила к разработке десятой части Resident Evil и готовит сюжетное дополнение для Requiem. Похоже, новая встреча с Леоном — лишь вопрос времени.