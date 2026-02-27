ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 781 оценка

Nintendo рекомендует установить патч первого дня для Resident Evil Requiem на Switch 2

IKarasik IKarasik

Компания Nintendo обратилась к владельцам версии Resident Evil Requiem для Nintendo Switch 2 с важным предупреждением: перед началом прохождения необходимо загрузить и установить патч первого дня.

Обновление повышает версию игры до 1.1.0 и, по официальной информации, включает «несколько исправлений». Подробности изменений компания не раскрыла, однако настоятельно советует подключиться к интернету и убедиться, что апдейт установлен до старта игры. В большинстве случаев загрузка должна начаться автоматически при подключении консоли к сети.

Для серии это знаковый релиз: Requiem стала первой новой частью франшизы за многие годы, которая выходит на платформе Nintendo одновременно с другими системами. В последний раз подобное происходило во времена Resident Evil: Revelations на 3DS в 2012 году. До этого владельцы консолей Nintendo чаще получали облачные версии или запоздалые порты. Примечательно, что вместе с Requiem на Switch 2 также стартовали Resident Evil 7: Biohazard и Resident Evil Village.

Режиссёр проекта Коси Наканиси ранее признавался, что команда изначально сомневалась, справится ли гибридная консоль с новой частью. Однако после тестов разработчики убедились, что Switch 2 способна запускать игру в полном объёме без серьёзных компромиссов.

6
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
WerGC

глупый совет и так понятно

Dinozavrus

ну надо брать во внимание, что это "аудитория нинтендо". )

QueasyRush

так может кто то играет без интернета с картриджа