Nintendo рекомендует установить патч первого дня для Resident Evil Requiem на Switch 2

Компания Nintendo обратилась к владельцам версии Resident Evil Requiem для Nintendo Switch 2 с важным предупреждением: перед началом прохождения необходимо загрузить и установить патч первого дня.

Обновление повышает версию игры до 1.1.0 и, по официальной информации, включает «несколько исправлений». Подробности изменений компания не раскрыла, однако настоятельно советует подключиться к интернету и убедиться, что апдейт установлен до старта игры. В большинстве случаев загрузка должна начаться автоматически при подключении консоли к сети.

Для серии это знаковый релиз: Requiem стала первой новой частью франшизы за многие годы, которая выходит на платформе Nintendo одновременно с другими системами. В последний раз подобное происходило во времена Resident Evil: Revelations на 3DS в 2012 году. До этого владельцы консолей Nintendo чаще получали облачные версии или запоздалые порты. Примечательно, что вместе с Requiem на Switch 2 также стартовали Resident Evil 7: Biohazard и Resident Evil Village.

Режиссёр проекта Коси Наканиси ранее признавался, что команда изначально сомневалась, справится ли гибридная консоль с новой частью. Однако после тестов разработчики убедились, что Switch 2 способна запускать игру в полном объёме без серьёзных компромиссов.