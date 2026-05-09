Новое DLC о Леоне для Resident Evil Requiem вызвало неоднозначную реакцию фанатов

Недавний релиз дополнения «Leon Must Die Forever» для Resident Evil Requiem вызвал споры в фанатской среде Capcom. Это неожиданное DLC снова делает Леона С. Кеннеди центральным персонажем, смещая акцент в сторону чистого экшена.

Основная идея режима — дать игрокам возможность насладиться драйвовым геймплеем за Леона, минуя затяжные и неспешные хоррор-эпизоды за Грейс, которыми наполнена основная сюжетная линия. Однако нововведение пришлось по душе не всем. Значительная часть аудитории осталась недовольна, так как люди рассчитывали на классических «Наемников» (Mercenaries) — культовый режим, ставший визитной карточкой Resident Evil 4 и Village.

Критике подверглось и вторичное использование локаций: игроки отмечают, что DLC практически полностью состоит из переработанных уровней кампании. По своей структуре проект напоминает хардкорное испытание «Ethan Must Die» из седьмой части, заимствуя у него высокую сложность, механику перманентной смерти и элементы roguelike.

Тем не менее, у дополнения нашлись и защитники. Им пришлись по вкусу система способностей (перков) и высокая реиграбельность, характерная для «рогаликов». А самые преданные фанаты Леона просто рады любой возможности снова сыграть за любимого героя, какой бы формат ни выбрала Capcom.

Resident Evil Requiem доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC и Switch 2. Глобальный тираж игры уже превысил 7 миллионов экземпляров.