ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 2 327 оценок

Новое DLC о Леоне для Resident Evil Requiem вызвало неоднозначную реакцию фанатов

Gruz_ Gruz_

Недавний релиз дополнения «Leon Must Die Forever» для Resident Evil Requiem вызвал споры в фанатской среде Capcom. Это неожиданное DLC снова делает Леона С. Кеннеди центральным персонажем, смещая акцент в сторону чистого экшена.

Основная идея режима — дать игрокам возможность насладиться драйвовым геймплеем за Леона, минуя затяжные и неспешные хоррор-эпизоды за Грейс, которыми наполнена основная сюжетная линия. Однако нововведение пришлось по душе не всем. Значительная часть аудитории осталась недовольна, так как люди рассчитывали на классических «Наемников» (Mercenaries) — культовый режим, ставший визитной карточкой Resident Evil 4 и Village.

Критике подверглось и вторичное использование локаций: игроки отмечают, что DLC практически полностью состоит из переработанных уровней кампании. По своей структуре проект напоминает хардкорное испытание «Ethan Must Die» из седьмой части, заимствуя у него высокую сложность, механику перманентной смерти и элементы roguelike.

Тем не менее, у дополнения нашлись и защитники. Им пришлись по вкусу система способностей (перков) и высокая реиграбельность, характерная для «рогаликов». А самые преданные фанаты Леона просто рады любой возможности снова сыграть за любимого героя, какой бы формат ни выбрала Capcom.

Resident Evil Requiem доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC и Switch 2. Глобальный тираж игры уже превысил 7 миллионов экземпляров.

7
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Ivan Lazarev85

наоборот классно

3
barabear

Режим реально каловый вышел, пару раз пробежал и уже приелось.

3
SERGEY-SP

шляпу выкатили какую то!

3
Шрек vs Clair Obser 33

Спасибо, ChatGPT за опсосание вымученной новости "ни о чём"!

Кемпритдж

Сколько негатива😂 А если платным было бы ДЛС ,то больше негатива было бы?

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ