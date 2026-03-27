Новое изображение Resident Evil Requiem подогревает интерес к сюжетному DLC

Вчера вечером компания Capcom вновь официально подтвердила, что сюжетное дополнение для Resident Evil Requiem находится в активной разработке. Чтобы подогреть интерес аудитории, студия опубликовала новое изображение с Леоном и персонажем по имени Грейс, выполненное в насыщенных красных тонах.
Выбор цветовой гаммы мгновенно вызвал бурные обсуждения в сообществе. Фанаты гадают: является ли этот багровый фильтр намеком на возвращение культовых героинь, чей образ неразрывно связан с красным цветом? Означает ли это появление загадочной Ады Вонг или же всеобщей любимицы Клэр Редфилд?
Улики, спрятанные на изображении, трудно игнорировать: помимо характерного багрового оттенка, который всегда ассоциировался с таинственной шпионкой, фанаты заметили, что облака на фоне имеют отчетливую форму бабочки.
Очень хочется увидеть ДЛС уровня Ады для ремейка RE4, вот такое ДЛС я готов купить так как это по сути отдельная игра, по сути ремейк RE 4 это вообще эталон того как надо делать ремейки и ДЛС.
.
Номерная часть про Леона просто не может быть без Ады. Поэтому ждём всем селом DLC про Аду.
Если они не добавят Аду хотя бы в ДЛЦ - прокляну!
Видно разработчики явно намекают на Аду.
Старовата она, сидеть в кресле и рулить это да, но кинуть ее в пекло это пздц нелогично. Но больные любители порномодов будут ссать кипятком, разденут ее, натянут сиськи 7 размера, жопу со слона и будут играть, это ж так интересно видеть это у себя на экране.