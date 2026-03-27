Новое изображение Resident Evil Requiem подогревает интерес к сюжетному DLC

Вчера вечером компания Capcom вновь официально подтвердила, что сюжетное дополнение для Resident Evil Requiem находится в активной разработке. Чтобы подогреть интерес аудитории, студия опубликовала новое изображение с Леоном и персонажем по имени Грейс, выполненное в насыщенных красных тонах.

Выбор цветовой гаммы мгновенно вызвал бурные обсуждения в сообществе. Фанаты гадают: является ли этот багровый фильтр намеком на возвращение культовых героинь, чей образ неразрывно связан с красным цветом? Означает ли это появление загадочной Ады Вонг или же всеобщей любимицы Клэр Редфилд?

Улики, спрятанные на изображении, трудно игнорировать: помимо характерного багрового оттенка, который всегда ассоциировался с таинственной шпионкой, фанаты заметили, что облака на фоне имеют отчетливую форму бабочки.