Новое видео Resident Evil Requiem демонстрирует сравнение между камерой от 1-го и 3-го лица

Как известно, Resident Evil Requiem предлагает два различных способа прохождения игры, а также специальный режим, позволяющий разработчику выбирать, какой ракурс камеры будет использовать игрок на протяжении всего сюжета.

В Resident Evil Requiem с самого начала можно будет выбирать между видом от первого и третьего лица. Также появится режим, в котором игра будет переключаться между этими двумя режимами, как и было определено разработчиками.

На YouTube-канале ElAnalistaDeBits появилось ново видео, сравнивающее камеру от первого и третьего лица.