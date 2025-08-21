Новое видео Resident Evil Requiem демонстрирует сравнение между камерой от 1-го и 3-го лица

Как известно, Resident Evil Requiem предлагает два различных способа прохождения игры, а также специальный режим, позволяющий разработчику выбирать, какой ракурс камеры будет использовать игрок на протяжении всего сюжета.
В Resident Evil Requiem с самого начала можно будет выбирать между видом от первого и третьего лица. Также появится режим, в котором игра будет переключаться между этими двумя режимами, как и было определено разработчиками.
На YouTube-канале ElAnalistaDeBits появилось ново видео, сравнивающее камеру от первого и третьего лица.
- Команда разработчиков использует вид от первого лица в качестве основного и рекомендуемого.
- Однако вид от третьего лица использует дополнительные анимации, обеспечивая гораздо лучшее качество по сравнению с аналогичным режимом в Resident Evil Village.
- Переходы и некоторые кат-сцены ориентированы на вид от первого лица, но переход от вида от третьего лица не кажется слишком резким.
Никогда такого не было и вот апять
Прошел недавно на пс2- занятная вещица на три часа.
Лучше бы они сделали стандартную камеру от 3го как собственно и должно быть в резике, а ресурсы и время тратили на нормальный геймплей а не сидения в шкафах, поле шедеврального ремейка RE4 получить очередную Амнезию меня вообще не радует.
Так там будут экшен сегменты за другого перса.
Если бы это был небольшой эпизод как с Эшли в ремейке RE4, я согласен, но походу тут будет целая компания уровня унылейшего ДЛС за Розу, и такое мне вообще не нравится, зачем Резик превращать в игры которых и так навалом.
Интересное решение в режиме от третьего лица скорость бега значительно выше но это компенсируется падениями и спотыкантями.
Да все как обычно, от третьего лица больше про кинематографичность а от первого про погружение и атмосферу. Кому что надо от игры тот так и играет. Лично у меня атмосфера > геймплей/графика/кинематографичность, так что всегда выбираю от "первого лица" если есть возможность.
Это не резидент а хрень какая-то бродительно пугательная.
Это мы ждём 👍 // Василий Горский