Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 420 оценок

Новое видео Resident Evil Requiem демонстрирует сравнение между камерой от 1-го и 3-го лица

monk70 monk70

Как известно, Resident Evil Requiem предлагает два различных способа прохождения игры, а также специальный режим, позволяющий разработчику выбирать, какой ракурс камеры будет использовать игрок на протяжении всего сюжета.

В Resident Evil Requiem с самого начала можно будет выбирать между видом от первого и третьего лица. Также появится режим, в котором игра будет переключаться между этими двумя режимами, как и было определено разработчиками.

На YouTube-канале ElAnalistaDeBits появилось ново видео, сравнивающее камеру от первого и третьего лица.

  • Команда разработчиков использует вид от первого лица в качестве основного и рекомендуемого.
  • Однако вид от третьего лица использует дополнительные анимации, обеспечивая гораздо лучшее качество по сравнению с аналогичным режимом в Resident Evil Village.
  • Переходы и некоторые кат-сцены ориентированы на вид от первого лица, но переход от вида от третьего лица не кажется слишком резким.
Комментарии: 9
Ballbeast

Никогда такого не было и вот апять

2
Yurkiykot

Прошел недавно на пс2- занятная вещица на три часа.

saa0891

Лучше бы они сделали стандартную камеру от 3го как собственно и должно быть в резике, а ресурсы и время тратили на нормальный геймплей а не сидения в шкафах, поле шедеврального ремейка RE4 получить очередную Амнезию меня вообще не радует.

1
Samson48

Так там будут экшен сегменты за другого перса.

1
saa0891 Samson48

Если бы это был небольшой эпизод как с Эшли в ремейке RE4, я согласен, но походу тут будет целая компания уровня унылейшего ДЛС за Розу, и такое мне вообще не нравится, зачем Резик превращать в игры которых и так навалом.

___Ghost___

Интересное решение в режиме от третьего лица скорость бега значительно выше но это компенсируется падениями и спотыкантями.

Сережаа

Да все как обычно, от третьего лица больше про кинематографичность а от первого про погружение и атмосферу. Кому что надо от игры тот так и играет. Лично у меня атмосфера > геймплей/графика/кинематографичность, так что всегда выбираю от "первого лица" если есть возможность.

DezkQ

Это не резидент а хрень какая-то бродительно пугательная.

Пользователь ВКонтакте

Это мы ждём 👍 // Василий Горский