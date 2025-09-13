ЧАТ ИГРЫ
Новые данные указывают на возможность выхода Resident Evil Requiem на PS4

Gruz_ Gruz_

Во время проведения презентации Nintendo Direct компания Capcom представила трейлер Resident Evil Requiem в версии для консоли Nintendo Switch 2. Однако, как оказалось, игра может появиться еще на одном устройстве. Вполне возможно, что повод для радости будет и у пользователей PlayStation 4.

Зоркие глаза фанатов Resident Evil заметили в новом трейлере игры одну интересную деталь. Как оказалось, в ролике новой Resident Evil на YouTube-канале Capcom мелким шрифтом содержится информация о логотипе PS4 и связанных с ним авторских правах. Вряд ли такая информация появилась бы, если бы издатель не планировал выпустить игру на старой консоли Sony.

Помимо информации, написанной мелким шрифтом, логотип PS4 больше нигде не встречается в трейлерах Resident Evil Requiem. Возможно, это ошибка и игра не выйдет на старой консоли Sony, однако более вероятно, что в скором времени приключения Грейс Эшкрофт все же будут анонсированы и для PlayStation 4.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, Xbox Series, PS5 и Switch 2.

Даня Чулаков

Вот этим и счастливо закончится PS4

1