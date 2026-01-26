Новые детали геймплея за Леона и Грейс в Resident Evil Requiem из превью журналистов

Компания Capcom начала приоткрывать завесу тайны над Resident Evil Requiem, предоставив журналистам возможность лично опробовать свежую демоверсию хоррора. В превью раскрыли подробности сразу о двух играбельных персонажах — легендарном ветеране Леоне С. Кеннеди и новой героине Грейс Эшкрофт, игровой процесс за которых кардинально отличается друг от друга.

Если Грейс — новичок в борьбе с биооружием, и её геймплей сфокусирован на скрытности, выживании, классических слотах инвентаря (привет, RE2) и уникальном крафте на основе сбора крови, то секции за Леона — это эволюция идей Resident Evil 4 Remake. Здесь правят бал динамичные перестрелки и импровизация.

Ключевые фишки Леона из заявлений СМИ:

Мы видим Леона, который уже 30 лет сражается с биотерроризмом. Он стал мрачнее, но сохранил фирменное остроумие, подкалывая монстров (фраза «Я хочу услышать второе мнение» перед врачом с бензопилой — уже потенциальная классика).

В арсенале героя появился мощный револьвер «Requiem», ваншотящий врагов, но с малым боезапасом. Вместо ножа теперь используется боевой топор. Его можно метать, парировать им атаки, проводить добивания и использовать для вскрытия дверей.

Топор имеет шкалу «остроты» и может затупиться (лишая возможности парировать), но Леон умеет точить его прямо на ходу. Система инвентаря полностью копирует любимый фанатами кейс-атташе из RE4.

Леону доступно больше типов оружия и возможность улучшать его характеристики (Мощность, Точность и т.д.), что делает его машину для уничтожения орд. Он способен парировать бензопилу и даже подобрать её, чтобы распилить врагов в ответ.

В целом журналисты остались в восторге от контраста между героями. Игра ощущается как гармоничное сочетание леденящего хоррора из RE2 и драйвового экшена из RE4. Сражения за Леона описывают как «безумно приятные». Отдача от оружия (в том числе от нового револьвера) чувствуется мощно. Автор статьи Sony с упоением рассказал, как приятно наконец-то самому подобрать бензопилу и начать крошить зараженных. Прессе очень понравилась эволюция главного героя. Леон ощущается уставшим, суровым, постаревшим и пессимистичным профи, что добавляет геймплею нужной тяжести. При этом он сохранил свой дерзкий юмор, что порадует давних фанатов. На фоне его гармонично выглядит Грейс с её более вдумчевым и осторожным геймплеем.

По словам директора Коши Наканиши, игра стремится найти идеальный баланс между ужасом Resident Evil 2 и адреналиновым экшеном Resident Evil 4, что выражается в контрасте двух кампаний.

Все желающие смогут опробовать игру самостоятельно уже совсем скоро. Ожидается, что уже в начале февраля Capcom планирует выпустить публичную демоверсию. Полноценный релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и ПК.