Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 629 оценок

Новые детали геймплея за Леона и Грейс в Resident Evil Requiem из превью журналистов

Gutsz Gutsz

Компания Capcom начала приоткрывать завесу тайны над Resident Evil Requiem, предоставив журналистам возможность лично опробовать свежую демоверсию хоррора. В превью раскрыли подробности сразу о двух играбельных персонажах — легендарном ветеране Леоне С. Кеннеди и новой героине Грейс Эшкрофт, игровой процесс за которых кардинально отличается друг от друга.

Если Грейс — новичок в борьбе с биооружием, и её геймплей сфокусирован на скрытности, выживании, классических слотах инвентаря (привет, RE2) и уникальном крафте на основе сбора крови, то секции за Леона — это эволюция идей Resident Evil 4 Remake. Здесь правят бал динамичные перестрелки и импровизация.

Ключевые фишки Леона из заявлений СМИ:

  • Мы видим Леона, который уже 30 лет сражается с биотерроризмом. Он стал мрачнее, но сохранил фирменное остроумие, подкалывая монстров (фраза «Я хочу услышать второе мнение» перед врачом с бензопилой — уже потенциальная классика).
  • В арсенале героя появился мощный револьвер «Requiem», ваншотящий врагов, но с малым боезапасом. Вместо ножа теперь используется боевой топор. Его можно метать, парировать им атаки, проводить добивания и использовать для вскрытия дверей.
  • Топор имеет шкалу «остроты» и может затупиться (лишая возможности парировать), но Леон умеет точить его прямо на ходу. Система инвентаря полностью копирует любимый фанатами кейс-атташе из RE4.
  • Леону доступно больше типов оружия и возможность улучшать его характеристики (Мощность, Точность и т.д.), что делает его машину для уничтожения орд. Он способен парировать бензопилу и даже подобрать её, чтобы распилить врагов в ответ.

В целом журналисты остались в восторге от контраста между героями. Игра ощущается как гармоничное сочетание леденящего хоррора из RE2 и драйвового экшена из RE4. Сражения за Леона описывают как «безумно приятные». Отдача от оружия (в том числе от нового револьвера) чувствуется мощно. Автор статьи Sony с упоением рассказал, как приятно наконец-то самому подобрать бензопилу и начать крошить зараженных. Прессе очень понравилась эволюция главного героя. Леон ощущается уставшим, суровым, постаревшим и пессимистичным профи, что добавляет геймплею нужной тяжести. При этом он сохранил свой дерзкий юмор, что порадует давних фанатов. На фоне его гармонично выглядит Грейс с её более вдумчевым и осторожным геймплеем.

По словам директора Коши Наканиши, игра стремится найти идеальный баланс между ужасом Resident Evil 2 и адреналиновым экшеном Resident Evil 4, что выражается в контрасте двух кампаний.

Демоверсия Resident Evil Requiem должна выйти 13 февраля

Все желающие смогут опробовать игру самостоятельно уже совсем скоро. Ожидается, что уже в начале февраля Capcom планирует выпустить публичную демоверсию. Полноценный релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и ПК.

Комментарии:  9
Carissa7517

Да сколько можно одно и тоже писать

4
CavalierCate

надеюсь сюжет будет не короткий

2
Пользователь ВКонтакте

На Господа надейся а сам не плошай, понЕл? // Андрей Соколов

1
Авраам Линкольн
В целом журналисты остались в восторге

А это значит, что на игре уже можно ставить крест! Эти же журналисты и критики оставались в восторге от Вилгарда, Конкорда и прочих повесточных игр. А раз они в восторге от РЕ 9, то все с ним ясно!

Леон ощущается уставшим, постаревшим и пессимистичным

Другими словами - старым нытиком, чтобы на его фоне молодая фемка казалась крутой, полной сил, умной и оптимистичной! Никогда такого не было и вот опять!

При этом он сохранил свой дерзкий юмор, что порадует давних фанатов.

Это какой такой дерзкий юмор? Тот что вы ещё в РЕ 4 Ремейке вырезали и зацензурили, чтобы никого не обидеть? Про сиськи Эшли, флирт и подколки с Ханиган и прочий дерзкий, сексистский юмор? Этот? Да-да, охотно верим! Максимум дерзкого, о чем сможет пошутить Леон в РЕ 9, это про свою вставную челюсть (всё-таки он уже пенсионер), про свой вялый старый член и возможно ещё, когда встретит Грейс, скажет ей, что все женщины супер крутые и сильные, не то что мы мужики! И все его шутки будут максимально стерильными, детскими и невинными, чтобы никого случайно не оскорбить!

2
SERGEY-SP

блин хоть бы ракун сити показали хоть на минутку

HerFinalBoss

На Ютюбе новые сливы появились

North235

Как же он с*ка крут!

Никита Дроздоvv

Уже есть 10 минут геймплея, и после этого геймплея, я однозначно покупаю игру. Геймплей за Леона просто огонь, особенно в моменте, где куча зомби на Леона нападает. Блин, там такое мясо мне понравилось! Да и за Грейс какой-никакой экшен есть. Кстати, за Леона я обратил внимание, что с врагов патроны падают, может, и за Грейс тогда будут падать?

Alex UnderSun

Значит не зря предзаказал , прям чуйка сработала , самое лучшее от всех частей взяли и запилили годноту , это гениально 🫡🔥