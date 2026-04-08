Новые фанаты Resident Evil не проходят игры, а просто смотрят прохождения на YouTube

В игровом сообществе разгорелась новая бурная дискуссия о том, как новые поколения пользователей потребляют контент. Поводом для споров стала публикация блогера под ником Synth Potato, который поделился наблюдением: его друг стал огромным фанатом франшизы Resident Evil и в частности Resident Evil Requiem, но даже не прикасался к играм. Новый поклонник серии предпочел посмотреть прохождения всех игр от начала до конца на YouTube.

В сути тут же поднялся вопрос: почему новые фанаты стали так часто отказываться от самостоятельной игры? Ответ от сообщества не заставил себя долго ждать. Многие комментаторы сошлись во мнении, что причина кроется в самой природе жанра survival horror. Аудитория объясняет тенденцию тем, что значительная часть людей попросту не может переносить высокий уровень стресса и пугающую атмосферу во время игры. Однако им все равно нравится глубокий лор, проработанные миры и персонажи Capcom. Просмотр летсплеев на YouTube решает эту проблему, предлагая безопасное решение. Такие фанаты следят за сюжетом через экран стримера, избегая напряжения, связанного с самостоятельным выживанием в сложных условиях.

Сам Synth Potato отметил, что смотреть прохождения ради сюжета совершенно нормально, однако для стопроцентного понимания механик и эмоционального вовлечения в проект, его нужно проходить самому. В этот момент дискуссия переросла в конфликт о статусе геймеров. Один из комментаторов заявил, что самостоятельная игра отнимает слишком много времени - более 12 часов, поэтому смотреть за происходящим в записи достаточно, чтобы называться геймером. Synth Potato ответил на это довольно резко:

Если вы считаете игру в видеоигры пустой тратой времени и не любите сам процесс, то сколько бы сборников кат-сцен вы ни посмотрели — вы не геймер.

Крайне забавно наблюдать за этим спором на фоне того, что для преданных геймеров старой школы ни сложный жанр, ни какие-либо другие преграды не помеха. Напомним удивительную историю, в которой 91-летний игрок успешно завершил прохождение напряженной Resident Evil Requiem:

Итог этой дискуссии лучше сделать каждому самостоятельно. Кому-то может нравится наблюдать за экспрессивной реакций очередного стримера, другие же предпочтут лично оценить атмосферу игры.