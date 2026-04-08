Новые фанаты Resident Evil не проходят игры, а просто смотрят прохождения на YouTube

В игровом сообществе разгорелась новая бурная дискуссия о том, как новые поколения пользователей потребляют контент. Поводом для споров стала публикация блогера под ником Synth Potato, который поделился наблюдением: его друг стал огромным фанатом франшизы Resident Evil и в частности Resident Evil Requiem, но даже не прикасался к играм. Новый поклонник серии предпочел посмотреть прохождения всех игр от начала до конца на YouTube.
В сути тут же поднялся вопрос: почему новые фанаты стали так часто отказываться от самостоятельной игры? Ответ от сообщества не заставил себя долго ждать. Многие комментаторы сошлись во мнении, что причина кроется в самой природе жанра survival horror. Аудитория объясняет тенденцию тем, что значительная часть людей попросту не может переносить высокий уровень стресса и пугающую атмосферу во время игры. Однако им все равно нравится глубокий лор, проработанные миры и персонажи Capcom. Просмотр летсплеев на YouTube решает эту проблему, предлагая безопасное решение. Такие фанаты следят за сюжетом через экран стримера, избегая напряжения, связанного с самостоятельным выживанием в сложных условиях.
Сам Synth Potato отметил, что смотреть прохождения ради сюжета совершенно нормально, однако для стопроцентного понимания механик и эмоционального вовлечения в проект, его нужно проходить самому. В этот момент дискуссия переросла в конфликт о статусе геймеров. Один из комментаторов заявил, что самостоятельная игра отнимает слишком много времени - более 12 часов, поэтому смотреть за происходящим в записи достаточно, чтобы называться геймером. Synth Potato ответил на это довольно резко:
Если вы считаете игру в видеоигры пустой тратой времени и не любите сам процесс, то сколько бы сборников кат-сцен вы ни посмотрели — вы не геймер.
Крайне забавно наблюдать за этим спором на фоне того, что для преданных геймеров старой школы ни сложный жанр, ни какие-либо другие преграды не помеха. Напомним удивительную историю, в которой 91-летний игрок успешно завершил прохождение напряженной Resident Evil Requiem:
Итог этой дискуссии лучше сделать каждому самостоятельно. Кому-то может нравится наблюдать за экспрессивной реакций очередного стримера, другие же предпочтут лично оценить атмосферу игры.
Да хоть самые лучшие, будущие игры, хоть хл3, хоть гта6, хоть ре10, просто взять да посмотреть, на твич, на вк видео, на вк плэй лайв, на рутюб. Где нибудь ещё. У самых мощных стримеров. Так гораздо лучше.
Или потому что игра может быть не интересна, чтобы на неё тратить своё время/нервы и деньги. Девятый резик как пример, онлайн новинки уже меньше, чем ремейк червёрки.
Какой же это фанат? И даже не геймер, даже не знаю как его можно назвать. Вообще никогда не понимал в чем смысл смотреть прохождение игры, а не самому играть
соя пытается изобрести гейминг... с этим поколением всё понятно. несите следующее
Я тоже так постоянно делаю, во первых, потому что уже свободного времени не так много, во вторых, и это главная причина, 90% всех современных игр тупо копируют сюжетные ходы, завязки и стереотипы персонажей и ситуаций друг у друга. Достаточно посмотреть начало игровой ситуации или типаж персонажа и уже становится понятно что будет дальше, потому что ты это уже видел в пяти предыдущих играх. Нет желания тратить время на прохождение однообразных соевых сюжетов, отличающихся только декорациями.
Плюс во всех современных играх есть повестка, в видосе я просто могу быстро промотать это дерьмо, а при прохождении игры, меня часто заставляют проходить эти дерьмовые моменты без возможности пропуска или отказа.