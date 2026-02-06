Новые кадры из Resident Evil Requiem еще больше усиливают интригу вокруг Раккун-Сити

Новые скриншоты Resident Evil Requiem, взятые из недавнего трейлера игры на Nintendo Direct, раскрыли небольшую, но поразительную деталь, которая может иметь более глубокие последствия для развития истории.

Хотя Capcom не дала ни одного прямого подтверждения, некоторые диалоги и визуальные намеки вновь разжегли дискуссии среди фанатов. Наиболее заметным из этих намеков является диалог Леона Кеннеди, в котором он упоминает о внезапной смерти шестерых выживших из Раккун-Сити, что напоминает персонажей Resident Evil Outbreak. Этот диалог открывает возможность косвенной связи Requiem с побочными событиями из прошлого или, по крайней мере, использования наследия Раккун-Сити в психологическом и повествовательном плане, а не только географически.

Кадры также показывают отрывок в относительно открытой и визуально красивой местности, где Леон стреляет из снайперской винтовки с большого расстояния, что указывает на защитную роль, возможно, для защиты Грейс, или для обеспечения безопасности места перед тем, как туда направиться, что соответствует предыдущим заявлениям о разграничении ролей между психологическим ужасом и тщательно продуманными действиями.

Но самая большая загадка вертится вокруг места событий: Родос-Хилл, новое название, которое было предложено ранее, или символическое возвращение в Раккун-Сити?

Capcom продолжает играть на этой «серой» грани, используя загадочность вместо прямого раскрытия информации, что отражает ее полную уверенность во способности постепенно нагнетать напряжение. И хотя эти детали нельзя назвать сенсационными, но они говорят о том, что Resident Evil Requiem будет тихо переосмысливать наследие серии, в преддверии чего-то нового, чего, возможно, даже не ждут фанаты серии.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК (Steam, EGS), PS5, Xbox Series и Switch 2, а благодаря полноценной русской локализации подарит геймерам полное погружение в атмосферу ужаса.