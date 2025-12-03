Новые слухи вокруг Resident Evil Requiem снова намекают на участие Леона в сюжете игры

В сети появилась свежая порция инсайдерской информации, касающаяся сюжета и персонажей грядущего хоррора Resident Evil Requiem. Источником обсуждения стала ветка на Reddit, ссылающаяся на данные от инсайдеров. Согласно утечке, игра станет своеобразным мостом к новой эре франшизы и вернет на экраны множество знакомых лиц.
Главной темой для споров стало утверждение о возвращении Леона С. Кеннеди. По словам источника, Леон будет отправлен на поиски главной героини Грейс после ее исчезновения. При этом отмечается, что его роль в сюжете будет не такой масштабной, как могут ожидать фанаты. Если верить инсайдерам, его роль будет практически на уровне небольшого камео, а не полноценного участника событий.
Также слухи касаются судьбы выживших из Resident Evil Outbreak. Утверждается, что разумными зараженными, с которыми предстоит столкнуться, станут бывшие протагонисты спин-оффа — в частности, упоминается Джордж, который якобы виновен в смерти Алиссы. Однако Йоко, еще один персонаж Outbreak, осталась незараженной и будет помогать Грейс. Еще одна смелая теория гласит, что таинственный «человек в очках» из трейлеров — это выживший Озвелл Е. Спенсер, хотя другие авторитетные инсайдеры (например, Andi из Screenfire Germany) эту информацию опровергают.
К подобной информации стоит относиться с большой долей скепсиса. Примечательно, что ранее сами авторы игры уже комментировали спекуляции сообщества. В частности, создатели проекта категорически исключали участие Леона в событиях новой части и называли информацию о нем ложной.
Напомним, что Resident Evil Requiem выходит 27 февраля 2026 года на ПК, Xbox Series S|X, PS5 и Switch 2.
Такое ощущение, что единственный плюс этой части - в возможном наличии Леона.
Да так походу и будет.
нет, еще полицейский участок, точнее вывеска и холл без крыши)
Конями понимают, что новые части мусор, можно выехать только на ностальгии. И, при этом, вместо римейков Вероники и Зеро выкатывают нечто новое... зачем?
Если только
у них что инфодровишки закончились?
🫡
Ну, после стольких слухов, пусть теперь только попробуют не вернуть Леона )) А если серьезно, то вот этот слух выглядит логичнее всего: Леон как раз специализируется на поисках пропавших красоток. А то, что он вернется лишь в качестве камео, было известно ещё с самого начала всем адекватным людям.
Лёня - это как теперь Димитреску , брент всего Resident
Да через месяц игровая демка должна выйти - что тут гадать, скоро погоняем и сами пощупаем.
Я вот думаю, а что мешает разрабам намеренно заменить модели персонажей для трейлеров, чтоб в конце все удивились тому, кто там должен был быть изначально. На моей памяти такое сделали с квантум брейком и вышло вполне отлично.
ну сколько можно
да заманал уже этот леон 2,4части мельтешит. золотое издание куплю на скидках % 20-30% я его модами вырежу нафиг и все дела))