Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 543 оценки

Новые слухи вокруг Resident Evil Requiem снова намекают на участие Леона в сюжете игры

Gutsz Gutsz

В сети появилась свежая порция инсайдерской информации, касающаяся сюжета и персонажей грядущего хоррора Resident Evil Requiem. Источником обсуждения стала ветка на Reddit, ссылающаяся на данные от инсайдеров. Согласно утечке, игра станет своеобразным мостом к новой эре франшизы и вернет на экраны множество знакомых лиц.

Главной темой для споров стало утверждение о возвращении Леона С. Кеннеди. По словам источника, Леон будет отправлен на поиски главной героини Грейс после ее исчезновения. При этом отмечается, что его роль в сюжете будет не такой масштабной, как могут ожидать фанаты. Если верить инсайдерам, его роль будет практически на уровне небольшого камео, а не полноценного участника событий.

Также слухи касаются судьбы выживших из Resident Evil Outbreak. Утверждается, что разумными зараженными, с которыми предстоит столкнуться, станут бывшие протагонисты спин-оффа — в частности, упоминается Джордж, который якобы виновен в смерти Алиссы. Однако Йоко, еще один персонаж Outbreak, осталась незараженной и будет помогать Грейс. Еще одна смелая теория гласит, что таинственный «человек в очках» из трейлеров — это выживший Озвелл Е. Спенсер, хотя другие авторитетные инсайдеры (например, Andi из Screenfire Germany) эту информацию опровергают.

К подобной информации стоит относиться с большой долей скепсиса. Примечательно, что ранее сами авторы игры уже комментировали спекуляции сообщества. В частности, создатели проекта категорически исключали участие Леона в событиях новой части и называли информацию о нем ложной.

Режиссёр Resident Evil Requiem предупреждает игроков о фейках вокруг ожидаемого хоррора

Напомним, что Resident Evil Requiem выходит 27 февраля 2026 года на ПК, Xbox Series S|X, PS5 и Switch 2.

ZAUSA

Такое ощущение, что единственный плюс этой части - в возможном наличии Леона.

5
askazanov

Да так походу и будет.

Ashley33 askazanov

нет, еще полицейский участок, точнее вывеска и холл без крыши)
Конями понимают, что новые части мусор, можно выехать только на ностальгии. И, при этом, вместо римейков Вероники и Зеро выкатывают нечто новое... зачем?

Беккер5443

Если только

нитгитлистер

у них что инфодровишки закончились?

1
Kokoprime1991
1
Rio17

🫡

North235

Ну, после стольких слухов, пусть теперь только попробуют не вернуть Леона )) А если серьезно, то вот этот слух выглядит логичнее всего: Леон как раз специализируется на поисках пропавших красоток. А то, что он вернется лишь в качестве камео, было известно ещё с самого начала всем адекватным людям.

VITman77

Лёня - это как теперь Димитреску , брент всего Resident

Ashley33

Да через месяц игровая демка должна выйти - что тут гадать, скоро погоняем и сами пощупаем.

Lady_Leda

Я вот думаю, а что мешает разрабам намеренно заменить модели персонажей для трейлеров, чтоб в конце все удивились тому, кто там должен был быть изначально. На моей памяти такое сделали с квантум брейком и вышло вполне отлично.

xmyr4ik

ну сколько можно

Фентеплюхер

да заманал уже этот леон 2,4части мельтешит. золотое издание куплю на скидках % 20-30% я его модами вырежу нафиг и все дела))

