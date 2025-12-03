Новые слухи вокруг Resident Evil Requiem снова намекают на участие Леона в сюжете игры

В сети появилась свежая порция инсайдерской информации, касающаяся сюжета и персонажей грядущего хоррора Resident Evil Requiem. Источником обсуждения стала ветка на Reddit, ссылающаяся на данные от инсайдеров. Согласно утечке, игра станет своеобразным мостом к новой эре франшизы и вернет на экраны множество знакомых лиц.

Главной темой для споров стало утверждение о возвращении Леона С. Кеннеди. По словам источника, Леон будет отправлен на поиски главной героини Грейс после ее исчезновения. При этом отмечается, что его роль в сюжете будет не такой масштабной, как могут ожидать фанаты. Если верить инсайдерам, его роль будет практически на уровне небольшого камео, а не полноценного участника событий.

Также слухи касаются судьбы выживших из Resident Evil Outbreak. Утверждается, что разумными зараженными, с которыми предстоит столкнуться, станут бывшие протагонисты спин-оффа — в частности, упоминается Джордж, который якобы виновен в смерти Алиссы. Однако Йоко, еще один персонаж Outbreak, осталась незараженной и будет помогать Грейс. Еще одна смелая теория гласит, что таинственный «человек в очках» из трейлеров — это выживший Озвелл Е. Спенсер, хотя другие авторитетные инсайдеры (например, Andi из Screenfire Germany) эту информацию опровергают.

К подобной информации стоит относиться с большой долей скепсиса. Примечательно, что ранее сами авторы игры уже комментировали спекуляции сообщества. В частности, создатели проекта категорически исключали участие Леона в событиях новой части и называли информацию о нем ложной.

Напомним, что Resident Evil Requiem выходит 27 февраля 2026 года на ПК, Xbox Series S|X, PS5 и Switch 2.