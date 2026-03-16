Новый мод добавил в Resident Evil Requiem систему полноценного расчленения трупов

Релиз PC-версии Resident Evil Requiem сопровождается высокой активностью моддинг-сообщества. Спустя всего несколько дней после выхода игры энтузиасты представили широкий спектр модификаций — от визуальных улучшений до изменений игрового процесса.
Наиболее значимой геймплейной правкой стала работа моддера rthomasv3 под названием Dismember the Dead. Данная модификация устраняет ограничение оригинальной версии, при котором расчленение тел становилось невозможным после смерти противника. Теперь игроки могут отсекать конечности и головы даже поверженным врагам. Это нововведение имеет прямое тактическое значение: своевременное обезглавливание трупа предотвращает его трансформацию в опасную форму — Blister Head.
Сейчас моддинг-сцена сосредоточена на локальных правках, но опыт серии Resident Evil подсказывает, что это лишь начало. В ближайшее время можно ожидать выхода глобальных графических патчей и проработанных модификаций, полностью заменяющих модели персонажей.
Как в Dying Light? Нет, чур меня. Где там бедной инди-студии типа Сарком, тягаться с супер-успешным польским геймдевом.
Вообще-то не имеет. Ибо всегда одни и те же трупы трансформируются в опасную форму — Blister Head и всегда по скрипту. И при должном внимании за долго до превращения их можно просто взорвать гематогенкой. По крайней мере в игре за груйс.
Странно, что этого нет на релизе, а так же, что нельзя добить лежачих зомби, чтобы они не респилис.