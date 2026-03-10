Новый патч снижает качество графики Resident Evil Requiem на PlayStation 5 Pro

Resident Evil Requiem стала невероятно успешной игрой для Capcom, продав 5 миллионов копий всего за пять дней и установив новые рекорды для франшизы. Среди многих достоинств сиквела неоднократно отмечалось высокое качество графики.

Аналитики высоко оценили оптимизацию Resident Evil Requiem на консолях, особенно на PlayStation 5 Pro, поскольку игра невероятно хорошо работает с трассировкой лучей. Однако новый патч для этого хоррор-проекта фактически ухудшил графику, отключив трассировку лучей в некоторых областях.

По словам ютубера ElAnalistaDeBits, патч 1.11 для Resident Evil Requiem отключил трассировку лучей в первой области Ракун-Сити на PS5 Pro. Это изменение было внесено для устранения шума, вызванного трассировкой лучей, который также повлиял на чёткость изображения.

В некоторых областях, например, в темных локациях, патч улучшил графику и уменьшил побочные эффекты трассировки лучей глобального освещения. Однако в целом это ухудшение графики, и участок Ракун-Сити выглядит гораздо более унылым по сравнению с предыдущей версией.

Согласно анализу Digital Foundry, Capcom, по сути, применила шумоподавление для улучшения чёткости изображения в Resident Evil Requiem. Но в результате окружение стало тусклым, исчезли отражения, которые придавали Ракун-Сити индивидуальность, что ухудшило графику.

Capcom могла бы предоставить игрокам возможность отключить трассировку лучей на PS5 Pro, если бы они хотели лучшей чёткости изображения, но издатель выбрал более простое решение.

Тем не менее, похоже, что обновление негативно повлияло только на первые локации Ракун-Сити, а остальная часть Resident Evil Requiem по-прежнему наслаждается великолепием трассировки лучей.