Новый показ Resident Evil Requiem состоится 16 января

Компания Capcom объявила, что проведёт презентацию Resident Evil Showcase в ночь с 15 на 16 января в 01:00 по московскому времени. Вы сможете посмотреть её на YouTube (на английском и японском языках) и Twitch.

В трансляции будут представлены новые геймплейные моменты и новости о Resident Evil Requiem.

Resident Evil Requiem выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК в Steam 27 февраля 2026 года.