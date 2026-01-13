ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 595 оценок

Новый показ Resident Evil Requiem состоится 16 января

monk70 monk70

Компания Capcom объявила, что проведёт презентацию Resident Evil Showcase в ночь с 15 на 16 января в 01:00 по московскому времени. Вы сможете посмотреть её на YouTube (на английском и японском языках) и Twitch.

В трансляции будут представлены новые геймплейные моменты и новости о Resident Evil Requiem.

Resident Evil Requiem выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК в Steam 27 февраля 2026 года.

15
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Brainstoun

Тут до выхода то осталось полтора месяца, игра уже предзаказана, не вижу смысла смотреть этот видос, и спойлерить себе какие то ключевые моменты, мои соболезнования, тем кто будет смотреть, а потом играть.

4
Rio17

коро игра выйдет, так что не будем себе портить первое впечатление от прохождения

Anal4onok

Они лучше пусть игру допиливают идут,чтобы на выходе не было проблем с ней!!

byrger2023

Демку выпустят мб)