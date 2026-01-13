Новый показ Resident Evil Requiem состоится 16 января

Компания Capcom объявила, что проведёт презентацию Resident Evil Showcase в ночь с 15 на 16 января в 01:00 по московскому времени. Вы сможете посмотреть её на YouTube (на английском и японском языках) и Twitch.
В трансляции будут представлены новые геймплейные моменты и новости о Resident Evil Requiem.
Resident Evil Requiem выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК в Steam 27 февраля 2026 года.
Тут до выхода то осталось полтора месяца, игра уже предзаказана, не вижу смысла смотреть этот видос, и спойлерить себе какие то ключевые моменты, мои соболезнования, тем кто будет смотреть, а потом играть.
коро игра выйдет, так что не будем себе портить первое впечатление от прохождения
Они лучше пусть игру допиливают идут,чтобы на выходе не было проблем с ней!!
Демку выпустят мб)