Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 462 оценки

Новый ролик Resident Evil Requiem демонстрирует разницу между версиями для PS5 и Nintendo Switch 2

monk70 monk70

ElAnalistaDeBits опубликовал видеосравнение версий Resident Evil Requiem для PS5 и Nintendo Switch 2 — последней игры в серии Capcom, которая недавно была официально анонсирована для японской гибридной консоли.

На Switch 2 разработчикам неизбежно пришлось сделать некоторые графические сокращения, что хорошо видно, посмотрев игровые сцены в новом трейлере, начиная с разрешения 1080p вместо 4K.

Частота кадров также подверглась серьёзной корректировке: с 60 кадров в секунду в версии для PlayStation 5 до 30 кадров в секунду на Nintendo Switch 2. К сожалению, компромиссы на этом не заканчиваются и распространяются на качество графических эффектов, таких как глобальное освещение, тени, отражения, рендеринг волос и текстур, а также на постобработку, используемую для повышения реалистичности окружения.

Такое ощущение, что фактическое разрешение игры довольно низкое, отсюда и все артефакты реконструкции, заметные на персонажах, в частности на их волосах, которые выглядят отдельными и пикселизированными по сравнению с естественностью, наблюдаемой на PS5.

CyberDark

Не вижу разницы, шо то rовно, шо это

Alarmsy

монитор протри

KILLA06

в зеркало смотришь с другом?

KeyMaelorin

Больше, больше выкладывайте всяческой всячины и информации про ре9. На максимум выживайте из мизинца.

UnfamiliarAlder

не понимаю такие портативки, лучше уж будет на ютубе проходить, а кто то в серьёз будет своё прохождение с свич 2 выкладывать его на ютуб, о боже, даже 4к не спасёт, ладно это рофл коммент забей чел, какая же глупость покупать за такие деньги свич 2, понимаю зельда и ещё новый Bloodborne на свич 2 под названием - The Duskbloods, по мрачности похожая на Bloodborne, хз я не слежу за этми играми, да я даже никогда не играл в бладборн, лан удачи, засрите меня дизами у е с о сы

Dark1994

Ахаха, а я говорил, что на свиче будет 30фпс на минималках.

RedundantRaylan

А это плохо для портативки ?

Dark1994 RedundantRaylan

Да плохо, если она продается за 40к+

TX ZX

на сыче 2 вроде длсс есть, не помогает? ))

Redpath

Что там, что там пососное мыло.

Serg_Sigil

Как говорится "разница на лицо" lol

P.S.: ну главное, что можно вообще запустить.