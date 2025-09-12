Новый ролик Resident Evil Requiem демонстрирует разницу между версиями для PS5 и Nintendo Switch 2

ElAnalistaDeBits опубликовал видеосравнение версий Resident Evil Requiem для PS5 и Nintendo Switch 2 — последней игры в серии Capcom, которая недавно была официально анонсирована для японской гибридной консоли.

На Switch 2 разработчикам неизбежно пришлось сделать некоторые графические сокращения, что хорошо видно, посмотрев игровые сцены в новом трейлере, начиная с разрешения 1080p вместо 4K.

Частота кадров также подверглась серьёзной корректировке: с 60 кадров в секунду в версии для PlayStation 5 до 30 кадров в секунду на Nintendo Switch 2. К сожалению, компромиссы на этом не заканчиваются и распространяются на качество графических эффектов, таких как глобальное освещение, тени, отражения, рендеринг волос и текстур, а также на постобработку, используемую для повышения реалистичности окружения.

Такое ощущение, что фактическое разрешение игры довольно низкое, отсюда и все артефакты реконструкции, заметные на персонажах, в частности на их волосах, которые выглядят отдельными и пикселизированными по сравнению с естественностью, наблюдаемой на PS5.