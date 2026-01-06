Новый трейлер Resident Evil Requiem демонстрирует NVIDIA DLSS 4.5

Компания NVIDIA представила DLSS 4.5 на выставке CES 2026, и Resident Evil Requiem станет демонстрацией новейших технологий. Вышел новый технологический трейлер, который не только создаёт атмосферу, но, прежде всего, демонстрирует огромный потенциал этой игры.

Capcom в полной мере использует трассировку лучей в этой новой части серии, и благодаря DLSS 4 игроки могут ожидать трассировку лучей в абсолютно высочайшем качестве изображения. Представленный NVIDIA трейлер демонстрирует игровой процесс с частотой 250-290 кадров в секунду, что ещё недавно казалось совершенно недостижимым при такой продвинутой графике.

Resident Evil Requiem обещает стать не только одним из самых ожидаемых релизов благодаря сюжету и геймплею, но и технологической витриной. Она демонстрирует, куда движутся AAA-игры и как меняется способ представления ужаса на экране.