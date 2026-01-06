ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 583 оценки

Новый трейлер Resident Evil Requiem демонстрирует NVIDIA DLSS 4.5

monk70 monk70

Компания NVIDIA представила DLSS 4.5 на выставке CES 2026, и Resident Evil Requiem станет демонстрацией новейших технологий. Вышел новый технологический трейлер, который не только создаёт атмосферу, но, прежде всего, демонстрирует огромный потенциал этой игры.

Capcom в полной мере использует трассировку лучей в этой новой части серии, и благодаря DLSS 4 игроки могут ожидать трассировку лучей в абсолютно высочайшем качестве изображения. Представленный NVIDIA трейлер демонстрирует игровой процесс с частотой 250-290 кадров в секунду, что ещё недавно казалось совершенно недостижимым при такой продвинутой графике.

Resident Evil Requiem обещает стать не только одним из самых ожидаемых релизов благодаря сюжету и геймплею, но и технологической витриной. Она демонстрирует, куда движутся AAA-игры и как меняется способ представления ужаса на экране.

Комментарии:  62
Александр Гоголев

Дам всем уже пофигу на новый резик. Там Ады Вонг не будет. Игра продастся в лучшем случае 100 копий и все.

41
antiRed

держи нас вкурсе

8
Константин335

Не всем пофигу

5
Sova Aleykum

Так там новую девочку подвезли же. А ада списанный материал, Леону так и не обломилось, значит не нужна.

6
AdriftDylan
23
antiRed

наконец то в резике длсс ,а не этот шлак под названием фср

16
Egik81

А где-то АМД со своим RedStone рыдает в сторонке. Причём из-за своей глупости, прежде всего. Например, из-за ограничений и нежелание даже соевый(int8) вариант давать обладателям 7000 и ниже серии. А тут от Нвидиа подлянка в виде перехода на ещё один шаг дальше от ee Redstone в виде DLSS 4.5.

14
A E

АМД - существует

Спойлер

пользователь Egik81 - очередная амдистерика

особенно смешно что пользователь Egik81 даже соевые апскейлеры не смог включить....

произошел version mismatch желаний и мозгов.....

7
Egik81 A E

ну хотя бы ИИ тебе помогает в твоем походе против неверных священной АМД. А то бы только оскорбления и прочее в том же духе от тебя бы и были.

6
A E Egik81

это только с хобота за 1 год (всего 191 страница, около 2600 комментариев)
...

не заливай.



Спойлер

у самого рыло в пушку

хотя возможно жертву ты строишь лучше чем гипотетически разбираешься в теоретическом железе.

7
J a r v i s

Амуде, со своим всратым FSR 4, такого качества даже во сне не достигнут.

9
создатель русского репа

Уже тестил? Напомню: фср 4 только для 9000 серии карт, то есть это не на своей 3050 в настройках игры включить фср и сравнивать с длсс, это надо именно рыксу 9000 покупать и смотреть

8
Egik81 создатель русского репа

Другие уже посмотрели и дали данные чтобы каждый мог сделать свои выводы будто он сам это сделал. Не обязательно все пробовать языком самому.))))

5
qDan

Тема вроде бы про игру, но в комментарии снова набежали шизофанбои Куртки с дежурными хамствами. Что не помешает им массивно бомбить и всё отрицать, когда появится очередная тема про подорожание "дефицитных" видеокарт из-за жадности Хуанга или стопка горелых ртх5090 из-за экономно-криворуких сборщиков.

7
Alex UnderSun

Это значит, что и на 3050 будет комфортно играть 😻

6
VIGITAL ART

Тяжело ей ворочить модели на трансформе.фпс нормально дропается.

Это я как бывший обладатель 3050 говорю)

3
Alex UnderSun VIGITAL ART

Незнаю , 4ка отлично играется и без длсс , если у тебя была на 6гб то да беда😔

5
AdriftDylan VIGITAL ART

У меня и сейчас 3050 8 гиговая на втором компе,но играю на 4070.Так на 3050 Сайлент Хилл f запускал ради интереса,отлично идёт.

3
Кей Овальд

И будет это счастье опять в трёх с половиной играх.

6
AdriftDylan

Уже есть в 400 играх,драйвер вышел.

5
JIoMTuK

Ручками можно будет в любую игру с поддержкой длсс закинуть, по крайней мере, сам апскейлер. С новым генератором, наверно, так просто не прокатит

1
sa1958

Хорошая новость.

3
Anal4onok

Графика конечно очень крутая!! Какой то совсем другой уровень !!

3
Енот Херсонский

Такой же, как и в ремейке 4 части!)

4
Alex UnderSun Енот Херсонский

Ну и хорошо же )))

2
Енот Херсонский Alex UnderSun

Собственно я это и имел ввиду)

3
