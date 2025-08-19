Новый трейлер Resident Evil Requiem на Gamescom 2025 раскрывает мрачное прошлое Грейс Эшкрофт

На церемонии Opening Night Live в рамках Gamescom 2025 компания Capcom представила новый геймплейный трейлер Resident Evil Requiem. В нём показаны кат-сцены с главной героиней Грейс Эшкрофт, а также исследование таинственного особняка, ставшего центром событий нового хоррора.

Особое внимание разработчики уделили флэшбэкам, раскрывающим мрачное прошлое Грейс. В воспоминаниях героиня сталкивается с загадками, связанными с матерью, и преследующими её таинственными людьми. Эти сцены помогают понять мотивацию персонажа и создают напряжённую атмосферу, где каждый угол особняка таит опасность.

Новый трейлер демонстрирует игровой процесс от лица Грейс: исследование, решение загадок и взаимодействие с окружением сочетаются с классическим survival-хоррором. Игрокам предстоит раскрыть секреты семьи Эшкрофт, избегать преследователей и раскрывать ужасающие тайны.

Действие игры происходит через 30 лет после вспышки эпидемии в Раккун-Сити. Молодая аналитик ФБР возвращается на место трагедии, чтобы раскрыть новое дело и столкнуться со своими воспоминаниями.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В преддверии 30-летия серии Capcom также представила логотип юбилея и специальную иллюстрацию с Грейс и другими знаковыми персонажами франшизы.