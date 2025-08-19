Новый трейлер Resident Evil Requiem на Gamescom 2025 раскрывает мрачное прошлое Грейс Эшкрофт

На церемонии Opening Night Live в рамках Gamescom 2025 компания Capcom представила новый геймплейный трейлер Resident Evil Requiem. В нём показаны кат-сцены с главной героиней Грейс Эшкрофт, а также исследование таинственного особняка, ставшего центром событий нового хоррора.
Особое внимание разработчики уделили флэшбэкам, раскрывающим мрачное прошлое Грейс. В воспоминаниях героиня сталкивается с загадками, связанными с матерью, и преследующими её таинственными людьми. Эти сцены помогают понять мотивацию персонажа и создают напряжённую атмосферу, где каждый угол особняка таит опасность.
Новый трейлер демонстрирует игровой процесс от лица Грейс: исследование, решение загадок и взаимодействие с окружением сочетаются с классическим survival-хоррором. Игрокам предстоит раскрыть секреты семьи Эшкрофт, избегать преследователей и раскрывать ужасающие тайны.
Действие игры происходит через 30 лет после вспышки эпидемии в Раккун-Сити. Молодая аналитик ФБР возвращается на место трагедии, чтобы раскрыть новое дело и столкнуться со своими воспоминаниями.
Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В преддверии 30-летия серии Capcom также представила логотип юбилея и специальную иллюстрацию с Грейс и другими знаковыми персонажами франшизы.
Давно пора было скрестить резидента с голливудской семейной драмой. Еще 2 часа бытовухи с ноутбуком и телефонными звонками и можно на оскар номинировать.
Какой-то позор. А больше геймплея нельзя было показать ?!
Найс трейлер для лайф из стрендж.
Лица персонажей, особенно Алисы выглядят как эффект зловещей долины по отношению к окружению, этот движок RE engineеще в DMC 5 вызывал вопросы, но здесь все ещё хуже. Да и в целом модели персонажей выглядят всрато и дёшево. Но времени ещё много может доделают или в плохом варианте развития событий - докранчат... Crapcom
5 секунд ходьбы от первого лица, да уж, вот это "геймплей". Трейлер никакой.
Резик давно свернул не туда.
Трейлер из разряда - пук, среньк
Ну а че вы хотели, геймплей полноценный с демкой покажут на самом Gamescom, а так просто небольшой синематик сюжетный