Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 417 оценок

Новый трейлер Resident Evil Requiem на Gamescom 2025 раскрывает мрачное прошлое Грейс Эшкрофт

butcher69 butcher69

На церемонии Opening Night Live в рамках Gamescom 2025 компания Capcom представила новый геймплейный трейлер Resident Evil Requiem. В нём показаны кат-сцены с главной героиней Грейс Эшкрофт, а также исследование таинственного особняка, ставшего центром событий нового хоррора.

Особое внимание разработчики уделили флэшбэкам, раскрывающим мрачное прошлое Грейс. В воспоминаниях героиня сталкивается с загадками, связанными с матерью, и преследующими её таинственными людьми. Эти сцены помогают понять мотивацию персонажа и создают напряжённую атмосферу, где каждый угол особняка таит опасность.

Новый трейлер демонстрирует игровой процесс от лица Грейс: исследование, решение загадок и взаимодействие с окружением сочетаются с классическим survival-хоррором. Игрокам предстоит раскрыть секреты семьи Эшкрофт, избегать преследователей и раскрывать ужасающие тайны.

Действие игры происходит через 30 лет после вспышки эпидемии в Раккун-Сити. Молодая аналитик ФБР возвращается на место трагедии, чтобы раскрыть новое дело и столкнуться со своими воспоминаниями.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В преддверии 30-летия серии Capcom также представила логотип юбилея и специальную иллюстрацию с Грейс и другими знаковыми персонажами франшизы.

16
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Gridon

Давно пора было скрестить резидента с голливудской семейной драмой. Еще 2 часа бытовухи с ноутбуком и телефонными звонками и можно на оскар номинировать.

13
BigTrain

Какой-то позор. А больше геймплея нельзя было показать ?!

8
Roayal cat

Найс трейлер для лайф из стрендж.

1
Gil from Uruk

Лица персонажей, особенно Алисы выглядят как эффект зловещей долины по отношению к окружению, этот движок RE engineеще в DMC 5 вызывал вопросы, но здесь все ещё хуже. Да и в целом модели персонажей выглядят всрато и дёшево. Но времени ещё много может доделают или в плохом варианте развития событий - докранчат... Crapcom

5
Никита Дроздоvv
Capcom представила новый геймплейный трейлер Resident Evil Requiem.

5 секунд ходьбы от первого лица, да уж, вот это "геймплей". Трейлер никакой.

3
Залупа дикобраза

Резик давно свернул не туда.

1
Merelone

Трейлер из разряда - пук, среньк

1
Alarmsy

Ну а че вы хотели, геймплей полноценный с демкой покажут на самом Gamescom, а так просто небольшой синематик сюжетный