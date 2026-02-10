NVIDIA запустила акцию с бесплатной копией Resident Evil Requiem при покупке видеокарты GeForce RTX 50

Resident Evil Requiem, или Resident Evil 9, — это последняя игра в долгоиграющей серии survival horror. Игра выходит 27 февраля, и, поскольку до релиза осталось всего несколько недель, NVIDIA решила обновить свой комплект RTX, включив в него бесплатную копию игры при покупке видеокарт серии RTX 50.

Согласно официальному заявлению, бесплатная копия игры в Steam будет прилагаться к каждой покупке видеокарты серии RTX 50. В акции участвуют видеокарты GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070 в настольном и портативном вариантах. Комплект будет доступен у участвующих розничных продавцов и партнёров.

Из ранее опубликованной информации уже подтверждено, что Resident Evil Requiem будет использовать технологию трассировки лучей для обеспечения самой продвинутой графики, когда-либо виденной в движке RE Engine. Игра будет поддерживать технологию NVIDIA DLSS 4.5 и также войдет в план GeForce Now в этом году.