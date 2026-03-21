Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 721 оценка

Обычных пушек больше нет: Вышел глобальный мод на RE: Requiem, заменяющий всё оружие на оружие из Modern Warfare

TheSkoofLord TheSkoofLord

Моддинг-сообщество Resident Evil продолжает удивлять. Для фанатов хардкорного выживания вышел амбициозный мод, который превращает Resident Evil: Requiem в настоящий тактический боевик. Модификация заменяет большую часть стандартного арсенала на высоко детализированные модели пушек из серии Call of Duty: Modern Warfare Reboot.

Теперь вместо привычных пистолетов и ружей в руках главных героев окажутся современные штурмовые винтовки, тактические дробовики и пистолеты с аутентичными текстурами и анимациями из MW. Если вы хотели добавить игре налета «милитари» и почувствовать себя оперативником Task Force 141 среди монстров - это ваш шанс.

Особенности мода:

  • Качество моделей: Оружие из Modern Warfare Reboot славится своей детализацией (фотограмметрией). На движке Resident Evil эти модели выглядят невероятно реалистично, особенно в темных коридорах и при свете фонарика.
  • Атмосфера: Игра приобретает совершенно другой тон. Это уже не просто выживание , а спецоперация по зачистке территории с использованием самого современного снаряжения.
  • Разнообразие: Для тех, кто прошел Requiem уже несколько раз, этот мод - отличный повод вернуться и опробовать новые «игрушки» в деле.

Вы можете скачать этот мод бесплатно с нашего сайта.

askazanov

Сделали то что должно было быть!? )

Пользователь ВКонтакте

этим все сказано..... // Vladislav Drksl

ant 36436

Теперь надо добавить карты из КС и игра станет идеальной.

JackBV
Обычных пушек больше нет

Появились обычные пушки.

Mad_cloud

На любителя

