Обычных пушек больше нет: Вышел глобальный мод на RE: Requiem, заменяющий всё оружие на оружие из Modern Warfare

Моддинг-сообщество Resident Evil продолжает удивлять. Для фанатов хардкорного выживания вышел амбициозный мод, который превращает Resident Evil: Requiem в настоящий тактический боевик. Модификация заменяет большую часть стандартного арсенала на высоко детализированные модели пушек из серии Call of Duty: Modern Warfare Reboot.

Теперь вместо привычных пистолетов и ружей в руках главных героев окажутся современные штурмовые винтовки, тактические дробовики и пистолеты с аутентичными текстурами и анимациями из MW. Если вы хотели добавить игре налета «милитари» и почувствовать себя оперативником Task Force 141 среди монстров - это ваш шанс.

Особенности мода:

Качество моделей: Оружие из Modern Warfare Reboot славится своей детализацией (фотограмметрией). На движке Resident Evil эти модели выглядят невероятно реалистично, особенно в темных коридорах и при свете фонарика.

Атмосфера: Игра приобретает совершенно другой тон. Это уже не просто выживание , а спецоперация по зачистке территории с использованием самого современного снаряжения.

Разнообразие: Для тех, кто прошел Requiem уже несколько раз, этот мод - отличный повод вернуться и опробовать новые «игрушки» в деле.

