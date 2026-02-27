Официальный аккаунт Resident Evil поздравил "Крик" с 30-летием и опубликовал арт-кроссовер в честь выхода 7 фильма

Официальный аккаунт серии Resident Evil в социальной сети X опубликовал яркий пост, посвященный сразу трем знаковым событиям в мире хоррора: 30-летнему юбилею культовой франшизы "Крик", выходу в мировой прокат 7-ой части фильма и релизу Resident Evil Requiem.

Крик ждет тебя за каждым углом. Поздравляем "Крик" с 30-летием и выходом сегодня в кинотеатрах седьмой части!

Главным сюрпризом для поклонников стал атмосферный кроссовер-арт, созданный специально для этого случая художником Capcom под ником AngryangryD. Иллюстрация, стилизованная под кинопостер, объединила вселенные двух хоррор-гигантов в одной мрачной композиции. Поздравление от Capcom стало стильным мостом между двумя вселенными, объединив фанатов по обе стороны экрана.