Описание Deluxe-издания Resident Evil Requiem на сайте GameStop утверждает о появлении Роуз Уинтерс в DLC

Информация из Deluxe-издания Resident Evil Requiem, которое появилось на сайте GameStop, указывает на появление Роуз Уинтерс (дочери Итана) в качестве играбельного героя. Согласно утечке, дополнение к игре будет называться "Убежище" и включит в себя два новых сценария, а также крупное обновление для режима "Наемники". В описании прямо упоминается, что Роуз Уинтерс получит три эксклюзивных костюма.

Если информация верна, дополнение "Убежище", судя по всему, совершит скачок в будущее. Действие основной кампании Requiem, по слухам, происходит в ближайшие годы после событий Resident Evil Village, где Роуз была еще ребенком. Ее появление в качестве полноценного агента подразумевает значительный прогресс в таймлайне серии.

Сообщество отреагировало неоднозначно. Многие игроки на Reddit в ветке предполагают, что GameStop мог использовать ИИ-генератор для описания, что привело к ошибке. Другие отмечают, что инсайдер Dusk Golem ранее упоминал работу над DLC для Requiem, но с участием персонажа Алиссы, а не Роуз.

При этом фанатам Леона Кеннеди, чье появление в игре долго обсуждалось, беспокоиться не стоит: утечка не отменяет его возможное появление в основной кампании. Роуз, согласно описанию, будет доступна только в дополнении и, возможно, в обновленном режиме "Наемники".