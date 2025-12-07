Описание Deluxe-издания Resident Evil Requiem на сайте GameStop утверждает о появлении Роуз Уинтерс в DLC

Информация из Deluxe-издания Resident Evil Requiem, которое появилось на сайте GameStop, указывает на появление Роуз Уинтерс (дочери Итана) в качестве играбельного героя. Согласно утечке, дополнение к игре будет называться "Убежище" и включит в себя два новых сценария, а также крупное обновление для режима "Наемники". В описании прямо упоминается, что Роуз Уинтерс получит три эксклюзивных костюма.
Если информация верна, дополнение "Убежище", судя по всему, совершит скачок в будущее. Действие основной кампании Requiem, по слухам, происходит в ближайшие годы после событий Resident Evil Village, где Роуз была еще ребенком. Ее появление в качестве полноценного агента подразумевает значительный прогресс в таймлайне серии.
Сообщество отреагировало неоднозначно. Многие игроки на Reddit в ветке предполагают, что GameStop мог использовать ИИ-генератор для описания, что привело к ошибке. Другие отмечают, что инсайдер Dusk Golem ранее упоминал работу над DLC для Requiem, но с участием персонажа Алиссы, а не Роуз.
При этом фанатам Леона Кеннеди, чье появление в игре долго обсуждалось, беспокоиться не стоит: утечка не отменяет его возможное появление в основной кампании. Роуз, согласно описанию, будет доступна только в дополнении и, возможно, в обновленном режиме "Наемники".
Я так понимаю, брутальные и крутые мужики в серии РЕ уже не в почете? Просто в РЕ 9 одни бабы на бабах и бабами погоняют: ГГ баба, ее наставница и помощница мамка - баба, монстр который постоянно преследует - баба, наверняка ещё будут другие НПЦ бабы и вот теперь ещё и будет ДЛЦ угадайте про кого? Правильно, про бабу! Пора серию переименовать в Резидент Фемин 9!
У вас анти-феминизм головного мозга. Игру еще толком не показывали, а вы такую пургу несете. А даже если в игре и будет больше женщин чем брутальных мужиков, не вижу в этом ничего дурного. Мужиков в серии уже было достаточно, почему бы не поглядеть на красоток. Главное, что их не делают поголовно уродками, как некоторые иные студии.
А минусы будут?
Вот где-где, а в Резиках всегда был полный порядок с девчонками (Кроме 7-й части), достаточно вспомнить красавицу Шеву, или обаяшку Аду. Больше девчонок - больше работы мододелам на PG🌚 Мне, конечно, по нраву больше дефолтные облики или дополнительные от разрабов, но видеть приколы от мододелов всегда было уморительно.
Да она постоянно об этом ноет. У неё то феминизм, то повестка, спать не может, бедная)).
Только не это! Длс к Деревни это самое унылое длс во всей франшизе, за все времена. Не надо нам Роуз в длс.
Зачем верить этим не точным утечкам? Что будет, то будет. Главное, чтоб Capcom вырезала денуво из ДЛС " пути
4 топ , будем надеятся , что и этот Резик будет таким же классным
Пипец, утечка на утечке. Хочется просто дождаться выхода игры и самому сыграть.