Организаторы TGA выбирают номинатов на "Лучшую актерскую игру" - лидером среди фанатов стала актриса озвучки Грейс

Официальный аккаунт The Game Awards вызвал бурную дискуссию в игровом сообществе, задав геймерам прямой вопрос: "Кто показал лучшую актерскую игру в видеоиграх в 2026 году?". Пост мгновенно набрал сотни тысяч просмотров и ответов, однако интрига в голосовании, судя по всему, отсутствует.

Подавляющее большинство пользователей сходятся во мнении, что вне конкуренции находится Анджела Сант’Альбано с ее дебютной ролью Грейс Эшкрофт в хорроре Resident Evil Requiem. Фанаты массово заполняют комментарии видеоклипами из игры, выделяя две ключевые сцены: душераздирающий эпизод смерти матери Грейс и невероятно живую мимику актрисы в моментах паники и внутренней борьбы героини.

Пользователи не скупятся на эпитеты, называя игру Сант’Альбано "непобедимой" и идеально сбалансированной (сочетание хрупкости и стальной воли). Самые горячие комментаторы настаивают на том, что "остальные даже не близко" и призывают организаторов "отдать ей статуэтку прямо сейчас, не дожидаясь декабря".

В обсуждении также прозвучали и другие достойные имена. Среди претендентов, получивших регулярные упоминания, оказались:

Анна Деметриу за роль Софии в Resonance: A Plague Tale Legacy;

Патрик Гибсон, воплотивший образ молодого Джеймса Бонда в 007 First Light;

Ник Апостолидес в роли Леона С. Кеннеди из Resident Evil Requiem.

Однако этих звездных кандидатов едва ли можно назвать конкурентами на фоне той волны народной любви, которую вызывает работа Сант’Альбано. Обсуждение уже стало одним из главных трендов в соцсети X, где игроки продолжают спорить и делиться любимыми моментами.