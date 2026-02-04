"Остерегайтесь спойлеров": физические копии Resident Evil Requiem утекли в сеть почти за месяц до релиза

Если вы планировали спокойно дожить до конца февраля, не натыкаясь на сюжетные повороты новой части Resident Evil, то сейчас самое время усилить бдительность в интернете. Похоже, в этот раз «утечка вируса» произошла не в лабораториях Раккун-Сити, а на складах розничных магазинов.

На форуме Reddit и в социальной сети X начали появляться фотографии физических копий игры, оказавшихся на руках у ритейлеров и первых счастливчиков. Ситуация для поклонников серии выглядит не очень радужной. До официального старта продаж остается более трех недель, что по современным меркам является огромным сроком. Игроки в комментариях называют ситуацию «абсурдной» и вспоминают эпоху Xbox 360, когда подобные ранние сливы случались гораздо чаще.

Помимо самого факта утечки, в сеть попало изображение обложки дискового издания. Упаковка получила стильный дизайн с использованием лентикулярной печати (стерео-эффект): под разными углами изображение меняется, показывая полицейский участок Раккун-Сити до начала катастрофы и уже разрушенным после инцидента. Геймеры высоко оценили такую креативность, назвав обложку «глотком свежего воздуха» на фоне стандартных постеров.

Тем не менее, теперь сеть начнет наполняться неконтролируемыми спойлерами. Если вы опасаетесь испортить себе впечатление от сюжета, но вам интересно узнать новые детали об игре, лучше ознакомиться с легальной и безопасной информацией в нашей новости, основанной на пресс-показе для журналистов..

Официальный выход Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года. Хоррор посетит платформы ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.