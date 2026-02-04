"Остерегайтесь спойлеров": физические копии Resident Evil Requiem утекли в сеть почти за месяц до релиза

Если вы планировали спокойно дожить до конца февраля, не натыкаясь на сюжетные повороты новой части Resident Evil, то сейчас самое время усилить бдительность в интернете. Похоже, в этот раз «утечка вируса» произошла не в лабораториях Раккун-Сити, а на складах розничных магазинов.
На форуме Reddit и в социальной сети X начали появляться фотографии физических копий игры, оказавшихся на руках у ритейлеров и первых счастливчиков. Ситуация для поклонников серии выглядит не очень радужной. До официального старта продаж остается более трех недель, что по современным меркам является огромным сроком. Игроки в комментариях называют ситуацию «абсурдной» и вспоминают эпоху Xbox 360, когда подобные ранние сливы случались гораздо чаще.
Помимо самого факта утечки, в сеть попало изображение обложки дискового издания. Упаковка получила стильный дизайн с использованием лентикулярной печати (стерео-эффект): под разными углами изображение меняется, показывая полицейский участок Раккун-Сити до начала катастрофы и уже разрушенным после инцидента. Геймеры высоко оценили такую креативность, назвав обложку «глотком свежего воздуха» на фоне стандартных постеров.
Тем не менее, теперь сеть начнет наполняться неконтролируемыми спойлерами. Если вы опасаетесь испортить себе впечатление от сюжета, но вам интересно узнать новые детали об игре, лучше ознакомиться с легальной и безопасной информацией в нашей новости, основанной на пресс-показе для журналистов..
Официальный выход Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года. Хоррор посетит платформы ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.
Лол, какие спойлеры могут быть в резидент евиле? Это же проходной пиу пиу атраккцион как call of duty за 4 часика прошел и забыл
Без чита поиграй
Сама бы игра ещё утекла
Такой исход возможен, но но капкомовцы сразу с альфа бед ставят дюневу
Хотя предзаказал, а так обидно будет, но зато раньше бы поиграть, но это если утекла бы версия без денувы
А ещё с Рокстаров смеялись что физ копии отменили
Прикольно придумали с обложками.
Ох какая красота, по хорошему бы открыть игру прямо сейчас, но естественно никто этого не сделает и будет громадный соблазн не нажать кнопочку просмотра видео прохождения игры на тюбе...
P.S. А разве можно запустить игру на PS5 раньше срока? Или просто нужно отключить сетевой кабель и поменять дату?
С диска я думаю да, не вижу в этом проблем, если игра не подразумевает скачивание какого-либо обязательного контента.
Хорошо если новостники не будут выводить спойлеры в заголовок, а то это старая традиция для повышения бонусов.
Минусы ? А пр
Потом какие спойлеры у низ сюжет один и тот же под капирку, сначала боимся монстров потом бьём глав гада мотыгой, а потом сколько серий столько и копирка
По такой логике никто бы не ссался с Леона после анонса
А как денуво будет работать на физической копии ? Там разве не должна быть какая-нибудь активация онлайн ключа или ченить такое ? Я просто последний раз игру на диске ещё при Сталине покупал
На ПК диски с играми лет 100 как не выходят
На консолях нет денувы,вставил диск, она установилась и играешь.
На консолях нет денувы.
З.Ы. А фотки дисков с консоли PS5 тебе ни о чем не сказали?) Как ты вообще подумал, что тут речь идёт о ПК-версии? Просто интересно....
Ну так выпустите пораньше в цифре, епта!
Избегаю спойлеров, как могу
Da pohuy😅