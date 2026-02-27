ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 798 оценок

От 16 часов до 150 минут: журналист Washington Post установил серию рекордов в Resident Evil Requiem

Gruz_ Gruz_

Серия Resident Evil всегда была настоящей игровой площадкой для мастеров быстрого прохождения, и новейшая часть, Resident Evil Requiem, вышедшая 27 февраля 2026 года, не стала исключением. Пока обычные игроки только начинают свое 9-часовое погружение в кошмары Раккун-Сити, профессиональные спидраннеры уже вовсю штурмуют финальные титры.

Игрок под ником PainkillerQ8 одним из первых представил доказательство своего успеха в X/Twitter, завершив историю Леона С. Кеннеди и Грейс Эшкрофт за впечатляющие за 2 часа 39 минут. Забег проходил на минимальном уровне сложности, что позволило игроку буквально «пролететь» мимо большинства врагов.

Несмотря на то что результат PainkillerQ8 (2:39:03) выглядит впечатляюще для первых часов после релиза, это явно не предел. Профильные журналисты, изучавшие игру заранее, уже установили более высокую планку. Так, Джин Парк (Washington Post) после девятикратного прохождения Resident Evil Requiem на ПК и консолях продемонстрировал время в 2,5 часа, доказав огромный потенциал для спидранов.

Для контекста: его первый заход занял почти 16 часов. Такая динамика лишний раз подчеркивает, насколько эффективно игроки научились использовать механику разделения геймплея: комбинация агрессии Леона и скрытности Грейс позволяет буквально пролетать уровни на одном дыхании.

24
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
KookyPentheus

Учитывая самый глупый ИИ в серии, невозможного становится мало.

10
Samwise the Brave

плюс у врагов ТТК - просто ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ!

7
KoreanLoki

Спидранить эту помойку себя не уважать. Вот re5 до сих пор эталон соревновательного режима. Там геймплей такой отточенный что можно хоть 1000 часов тренироваться. А начиная с re6 пошла пяраша с движением при прицеливании, а потом вообще на 1 лицо перешли.

9
Victor Crash

У фанатов Смуты💩 мозги потекли ! Тяжелый случай...

3
KoreanLoki Victor Crash

Витя, мы поняли твою позицию. Играй в свой супер клевый резидент евил реквием и наслаждайся

1
Alex Energy

От 15 минут до 2 секунд

5
Zick211

от 2 секунд до 0,0001

4
Alex Energy Zick211

А я вообще одним взглядом прошел за долю секунды

4
WerGC

на хрен это надо,я играю вдумчиво все изучаю

5
askazanov

Совсем шляпа шляпная, раз так быстро уже прошли !?)))

5
era aoi

Журналист прошёл за два часа? Видимо игра совсем детская.

4
sa1958

Ну, кто быстрее.

3
Victor Crash

Скорострелы...

2
sa1958 Victor Crash

Хуже.

Janekste
Забег проходил на минимальном уровне сложности

Какой в этом смысл? Вот если бы он на хардкоре показал результат, тогда другое дело. А так... хвастаться спидраном на минимальной сложности, всё равно что себя не уважать - позор! Точка.

3
JohnyKitamao

так в резиках всегда и на харде можно было мимо зомбей пробегать, а боссы оч большой урон от ножа получали
это фишка серии

1
Блоха В Сарафане

Естественно без пруфов

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ