От 16 часов до 150 минут: журналист Washington Post установил серию рекордов в Resident Evil Requiem

Серия Resident Evil всегда была настоящей игровой площадкой для мастеров быстрого прохождения, и новейшая часть, Resident Evil Requiem, вышедшая 27 февраля 2026 года, не стала исключением. Пока обычные игроки только начинают свое 9-часовое погружение в кошмары Раккун-Сити, профессиональные спидраннеры уже вовсю штурмуют финальные титры.

Игрок под ником PainkillerQ8 одним из первых представил доказательство своего успеха в X/Twitter, завершив историю Леона С. Кеннеди и Грейс Эшкрофт за впечатляющие за 2 часа 39 минут. Забег проходил на минимальном уровне сложности, что позволило игроку буквально «пролететь» мимо большинства врагов.

Несмотря на то что результат PainkillerQ8 (2:39:03) выглядит впечатляюще для первых часов после релиза, это явно не предел. Профильные журналисты, изучавшие игру заранее, уже установили более высокую планку. Так, Джин Парк (Washington Post) после девятикратного прохождения Resident Evil Requiem на ПК и консолях продемонстрировал время в 2,5 часа, доказав огромный потенциал для спидранов.

Для контекста: его первый заход занял почти 16 часов. Такая динамика лишний раз подчеркивает, насколько эффективно игроки научились использовать механику разделения геймплея: комбинация агрессии Леона и скрытности Грейс позволяет буквально пролетать уровни на одном дыхании.