Открытый мир и конфликты героев: инсайдер раскрыл детали ранней RE Requiem с Леоном, Джилл, Шевой и Адой

Известный инсайдер Dusk Golem, который неоднократно доказывал наличие надежных связей внутри Capcom, поделился подробностями о ранней, впоследствии полностью переработанной версии игры Resident Evil Requiem (рабочее название на тот момент — Resident Evil Apocalypse). Проект прошел через производственный ад до того, как трансформироваться в финальный вариант истории с Леоном и Грейс.

Изначально игра задумывалась как масштабный экшен в открытом мире. Проект создавался на базе обновленного движка RE Engine — той же его итерации, которая использовалась в Dragon’s Dogma 2 и Monster Hunter Wilds. Действие разворачивалось на вымышленном острове в районе Сингапура, а для перемещения по карте планировалось использовать различные транспортные средства. Стоит отметить, что в концепции присутствовало определенное противоречие: проект описывался одновременно как онлайн-игра и как одиночный экшен.

Главными антагонистами должна была выступить организация BSAA, а Крис Редфилд к началу событий оказывался под арестом после финала Resident Evil Village. В центре сюжета находилась новая масштабная вспышка вируса. Одной из ключевых игровых механик должна была стать шкала заражения, вдохновленная идеями из подсерии Outbreak.

События планировалось показать глазами культового ансамбля героев: Леона Кеннеди, Джилл Валентайн, Шевы Аломар и Ады Вонг, к которым должны были присоединиться два абсолютно новых персонажа. Несмотря на вынужденное сотрудничество, между героями царило сильное напряжение:

Леон относился к Джилл с глубоким недоверием и холодом из-за ее связей с BSAA и того, что она допустила.

Шева не доверяла шпионке Аде Вонг и преследовала исключительно личную цель — спасение Криса.

В определенный момент руководство Capcom пришло к выводу, что элементы игры не складываются в единое целое. Проекту катастрофически не хватало хоррор-атмосферы. Из-за переизбытка фансервиса, огромного количества персонажей и излишней мелодраматичности игра начала терять идентичность франшизы. В итоге разработку было решено перезапустить, кардинально сократив количество действующих лиц.

На первых этапах перезапуска фокус сместился исключительно на Леона, в то время как Джилл оставалась в роли своеобразного ИИ-напарника. Однако вскоре авторы поняли, что ее присутствие выглядит надуманным: Джилл добавили скорее «для галочки», её роль не двигала сюжет вперед, а сам персонаж в очередной раз оказывался на вторых ролях.

В итоге разработчики пришли к выводу, что для передачи истинного чувства страха перед неизведанным серии нужен совершенно новый взгляд. Именно эта идея привела к отказу от старого концепта и созданию Грейс — новой героини, которой суждено столкнуться с ужасом Requiem с чистого листа.