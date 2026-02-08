ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 674 оценки

Panasonic выпустит спецерсию гарнитуры SoundSlayer, которая сделает хоррор Resident Evil Requiem еще страшнее

Gruz_ Gruz_

Компания Panasonic Japan и Capcom анонсировали специальную версию носимой акустической системы SoundSlayer (модель SC-GNW10), разработанную специально для Resident Evil Requiem.

Ключевые особенности данной модели:

  • Дизайн: корпус украшен логотипом игры, а устройство поставляется в коллекционной упаковке в стиле Resident Evil.
  • Режим horror Mode: Специально настроенный звуковой профиль, усиливающий низкие частоты (басы) и подавляющий прямые звуки, для максимально сильного эффекта звуков дыхания, шороха шагов и отдаленных стонов, создающих эффект того, что смерть находится прямо за спиной..
  • Технология: cистема обеспечивает 4-канальное объемное звучание без задержек, что критично для хорроров.
  • Прайс и сроки: стоимость составляет примерно 35 200 иен (~224 доллара). Релиз запланирован на конец февраля 2026 года.
  • Важно: данная модель является эксклюзивной для Японии, что значительно ограничит ее доступность в других регионах..
+ ещё 2 картинки

По характеристикам это те же SoundSlayer, но с программным "тюнингом", который адаптирует звук под гнетущую атмосферу Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК (Windows), PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

Комментарии:  3
Alex UnderSun

Сяоми за три сотки с вб пойдёт)))

DemoSqpeN

Да и так уже страшно от абилия дурацких новостей по этой игре, дайте спокойно уже дождаться выхода)

AdriftDylan

Ай молодцы,сделать наушники с усиленными басами и за 17 косарей рублей впарить))Когда за эти деньги у китайцев можно целый виар шлем купить.