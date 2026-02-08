Panasonic выпустит спецверсию гарнитуры SoundSlayer, которая сделает хоррор Resident Evil Requiem еще страшнее

Компания Panasonic Japan и Capcom анонсировали специальную версию носимой акустической системы SoundSlayer (модель SC-GNW10), разработанную специально для Resident Evil Requiem.

Ключевые особенности данной модели:

Дизайн: корпус украшен логотипом игры, а устройство поставляется в коллекционной упаковке в стиле Resident Evil.

Режим horror Mode: Специально настроенный звуковой профиль, усиливающий низкие частоты (басы) и подавляющий прямые звуки, для максимально сильного эффекта звуков дыхания, шороха шагов и отдаленных стонов, создающих эффект того, что смерть находится прямо за спиной..

Технология : cистема обеспечивает 4-канальное объемное звучание без задержек, что критично для хорроров.

cистема обеспечивает 4-канальное объемное звучание без задержек, что критично для хорроров. Прайс и сроки: стоимость составляет примерно 35 200 иен (~224 доллара). Релиз запланирован на конец февраля 2026 года.

Важно: данная модель является эксклюзивной для Японии, что значительно ограничит ее доступность в других регионах..

По характеристикам это те же SoundSlayer, но с программным "тюнингом", который адаптирует звук под гнетущую атмосферу Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК (Windows), PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.