Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 674 оценки

Panasonic выпустит спецверсию гарнитуры SoundSlayer, которая сделает хоррор Resident Evil Requiem еще страшнее

Gruz_ Gruz_

Компания Panasonic Japan и Capcom анонсировали специальную версию носимой акустической системы SoundSlayer (модель SC-GNW10), разработанную специально для Resident Evil Requiem.

Ключевые особенности данной модели:

  • Дизайн: корпус украшен логотипом игры, а устройство поставляется в коллекционной упаковке в стиле Resident Evil.
  • Режим horror Mode: Специально настроенный звуковой профиль, усиливающий низкие частоты (басы) и подавляющий прямые звуки, для максимально сильного эффекта звуков дыхания, шороха шагов и отдаленных стонов, создающих эффект того, что смерть находится прямо за спиной..
  • Технология: cистема обеспечивает 4-канальное объемное звучание без задержек, что критично для хорроров.
  • Прайс и сроки: стоимость составляет примерно 35 200 иен (~224 доллара). Релиз запланирован на конец февраля 2026 года.
  • Важно: данная модель является эксклюзивной для Японии, что значительно ограничит ее доступность в других регионах..
+ ещё 2 картинки

По характеристикам это те же SoundSlayer, но с программным "тюнингом", который адаптирует звук под гнетущую атмосферу Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК (Windows), PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

Комментарии:  27
Kenn1y

Что фанатики не заносят денег, придумали новый способ развода.

8
HerFinalBoss

В комментариях как обычно перепись нищих, ограниченных селюков.

У кого есть деньги - купят для коллекции или перепродажи, чего разбухтелись. Конкретно вам, любителям параши "за три сотки с вб", никто и не предлагает.

7
Serj77777

Сумасшедший,для какой коллекции? Такая вещь должна быть функциональной,а это мусор бесполезный. "Нищих"?Ты значит богатый и решил здесь мошной брякнуть?)

5
saa0891
У кого есть деньги - купят для коллекции или перепродажи

У кого есть деньги и мозги купят качественные наушники а лохам конечно можно впарить подобный хлам.

2
Alex UnderSun

Сяоми за три сотки с вб пойдёт)))

6
J a r v i s

Это что, ободок для унитаза?

6
naivchik

тоже подумал,это что стульчак?

Евгений Луговой

Помню как выпустили вибронакидки на кресло, а потом не знали кому их впаривать:

Тут походу такая-же история будет..

6
saa0891

Какую же бредятину только не придумают что бы только впарить какой нибудь хлам..

Да нахрен не вперлась.

5
Serj77777

Похоже на хомут для ослов.) Наверно лучше купить какие-нибудь Sennheiser hd 650 или Beyerdynamic...,которые будут радовать вас годами своим звуком,а в этом пусть играют японцы.)

5
AdriftDylan

Ай молодцы,сделать наушники с усиленными басами и за 17 косарей рублей впарить))Когда за эти деньги у китайцев можно целый виар шлем купить.

4
DemoSqpeN

Да и так уже страшно от абилия дурацких новостей по этой игре, дайте спокойно уже дождаться выхода)

3
sa1958

Во как придумали бабла срубить, за просто так, сделать страшные наушники.

3
Neko-Aheron

Это колонки ))

sa1958 Neko-Aheron

Ну если честно то да, акустика на шею, но я думаю можно и на бошку пристроить, чтобы звук по круче был.

4
Neko-Aheron sa1958

Если родственники или жена увидит, в дурку уедешь. Главная не забудь сказать : за мной охотится страшная тварь

2
