Panasonic выпустит спецверсию гарнитуры SoundSlayer, которая сделает хоррор Resident Evil Requiem еще страшнее

Компания Panasonic Japan и Capcom анонсировали специальную версию носимой акустической системы SoundSlayer (модель SC-GNW10), разработанную специально для Resident Evil Requiem.
Ключевые особенности данной модели:
- Дизайн: корпус украшен логотипом игры, а устройство поставляется в коллекционной упаковке в стиле Resident Evil.
- Режим horror Mode: Специально настроенный звуковой профиль, усиливающий низкие частоты (басы) и подавляющий прямые звуки, для максимально сильного эффекта звуков дыхания, шороха шагов и отдаленных стонов, создающих эффект того, что смерть находится прямо за спиной..
- Технология: cистема обеспечивает 4-канальное объемное звучание без задержек, что критично для хорроров.
- Прайс и сроки: стоимость составляет примерно 35 200 иен (~224 доллара). Релиз запланирован на конец февраля 2026 года.
- Важно: данная модель является эксклюзивной для Японии, что значительно ограничит ее доступность в других регионах..
По характеристикам это те же SoundSlayer, но с программным "тюнингом", который адаптирует звук под гнетущую атмосферу Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК (Windows), PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.
