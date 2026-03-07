PC Gamer обвинили в лицемерии из-за разной реакции на моды для женщин в Stellar Blade и Леона в Resident Evil: Requiem

Издание PC Gamer оказалось в эпицентре скандала, который вскрыл давний конфликт в игровом сообществе: почему сексуализация мужских персонажей - это "праздник", а женских - "проблема"? Все из-за свежего материала, посвященный Resident Evil Requiem. Журналисты с восторгом сообщили, что первый мод, раздевающий Леона Кеннеди, появился на Nexus Mods всего через четыре дня после релиза.

Мод под названием "Леон без рубашки в форме R.P.D", убирающий с персонажа рубашку, был описан в тоне настоящего триумфа. Авторы назвали появление "обнаженного Леона" меньше чем за неделю "достижением любого уровня", добавив: "Я рад, что мы все можем разделить этот момент". Однако геймеры увидели в этом лицемерие. Комментаторы быстро напомнили PC Gamer о материале, вышедшем в июне 2025-го. Тогда тон издания в отношении модов для игры Stellar Blade был диаметрально противоположным.

В статье с заголовком "Моды для игры года для озабоченных Stellar Blade на 41% состоят из порно, гарантируя геймерам отсутствие места на небесах" журналисты жестко высмеяли моды, сексуализирующие женщин, и игроков, которые их используют. Пользователи не простили контраста. "Никто вас не любит", - написал один из пользователей, собрав в три раза больше лайков, чем сама новость. "Грязные лицемеры" - возмутился другой.

Редакция PC Gamer пока никак не прокомментировала обвинения в предвзятости. Этот случай вновь поднял болезненную для индустрии тему: действительно ли в глазах прессы и разработчиков мужская и женская объективация выглядят по-разному, или же дело исключительно в подаче материала?