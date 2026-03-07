PC Gamer обвинили в лицемерии из-за разной реакции на моды для женщин в Stellar Blade и Леона в Resident Evil: Requiem

Издание PC Gamer оказалось в эпицентре скандала, который вскрыл давний конфликт в игровом сообществе: почему сексуализация мужских персонажей - это "праздник", а женских - "проблема"? Все из-за свежего материала, посвященный Resident Evil Requiem. Журналисты с восторгом сообщили, что первый мод, раздевающий Леона Кеннеди, появился на Nexus Mods всего через четыре дня после релиза.
Мод под названием "Леон без рубашки в форме R.P.D", убирающий с персонажа рубашку, был описан в тоне настоящего триумфа. Авторы назвали появление "обнаженного Леона" меньше чем за неделю "достижением любого уровня", добавив: "Я рад, что мы все можем разделить этот момент". Однако геймеры увидели в этом лицемерие. Комментаторы быстро напомнили PC Gamer о материале, вышедшем в июне 2025-го. Тогда тон издания в отношении модов для игры Stellar Blade был диаметрально противоположным.
В статье с заголовком "Моды для игры года для озабоченных Stellar Blade на 41% состоят из порно, гарантируя геймерам отсутствие места на небесах" журналисты жестко высмеяли моды, сексуализирующие женщин, и игроков, которые их используют. Пользователи не простили контраста. "Никто вас не любит", - написал один из пользователей, собрав в три раза больше лайков, чем сама новость. "Грязные лицемеры" - возмутился другой.
Редакция PC Gamer пока никак не прокомментировала обвинения в предвзятости. Этот случай вновь поднял болезненную для индустрии тему: действительно ли в глазах прессы и разработчиков мужская и женская объективация выглядят по-разному, или же дело исключительно в подаче материала?
Если вы за равноправие - будьте добры, ссыте одинаково во все стороны. Либо оба случая называете порнографией для извращенцев, либо оба случая признаете нормальным фанатским творчеством. А вы выбрали позицию "левак налево, а православные направо" и думаете, что никто не заметит?
Значит, Леон без рубашки - это культурный код, момент единения и повод для коллективной эйфории. Типа "о, смотрите, мальчик с титьками, мы дождались, подвиньтесь, девочки, сейчас будем праздновать четыре дня без рубашки". А когда для Stellar Blade лепят моды, где девушка в купальнике - это сразу "игра года для озабоченных" и "ад гарантирован"? Вы там в редакции головой об клавиатуру ударились или просто решили проверить, сколько дерьма можно скормить аудитории, прежде чем она подавится?
