Перуанский магазин продает делюкс-издание Resident Evil Requiem с трусами Леона и утверждает, что издание официальное

Компания Capcom продолжает настаивать на том, что Леон Кеннеди не появится в предстоящей Resident Evil Requiem, однако игровое сообщество уже не верит официальным заявлениям. Инсайдер Dusk Golem неоднократно заявлял, что агент станет одним из главных героев наряду с Грейс Эшкрофт, и что его геймплей уже неофициально демонстрировался. Да доказательств его участия накопилось предостаточно.

В некоторых геймплейных роликах заметна расширенная, тетрисоподобная система инвентаря, похожая на его знаменитый кейс. Один из костюмов сопровождает надпись, что он доступен только для Грейс, что намекает как минимум на второго играбельного персонажа. А PlayStation Portugal и вовсе прямо указал на наличие дополнительного костюма для Леона.

Однако самый необычный слив пришел из перуанского игрового магазина Fhalcon. Прямо на главной странице сайта, в карусели товаров, появился пакет предзаказа Requiem, в который входят… трусы Леона С. Кеннеди.

В комментариях на вопрос пользователя, является ли делюкс-версия оригинальной от Capcom, магазин ответил утвердительно. Стоит отметить, что Fhalcon указал, что использованный дизайн является временным, а финальная версия будет представлена "в ближайшие месяцы". Тем не менее, дизайн Леона на трусах выглядит как на изображении, утекшем в сентябре.

Факт того, что магазин предлагает предзаказ игры с трусами Леона, является еще одним весомым доказательством его присутствия в игре. Если верить магазину и финальный дизайн персонажа действительно раскроют в ближайшие месяцы, это дает фанатам новую надежду: возможно, Capcom готовит официальный анонс Леона Кеннеди на церемонии The Game Awards, наконец-то приоткрыв завесу над "столь загадочной" тайной в игровой индустрии.