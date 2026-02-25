Первые оценки Resident Evil Requiem: пресса в восторге от возвращения в Раккун-Сити

Сегодня спало эмбарго и в сети появились первые оценки долгожданного хоррора Resident Evil Requiem. Журналисты поделились мнениями об игре, которая вновь открывает двери в полуразрушенный Раккун-Сити - спустя 30 лет после того, как город стал эпицентром зомби-апокалипсиса. Судя по опубликованным рецензиям, разработчикам новой главы культовой саги удалось оправдать ожидания фанатов. В данный момент у игры 89 баллов на агрегаторе оценок Metacritic на основе 70 рецензий.
На старте рецензий проект получает высокие баллы: GAMINGbible поставил 10/10, называя Requiem своей первой идеальной оценкой за три года; PSX Brasil - 95/100, хваля графику и атмосферу; PlayStation LifeStyle - 9/10, отмечая удачное соединение двух разных стилей в одном пакете. Издания GameBlast, TechRaptor и Gfinity также поставили 9 баллов, а GRYOnline.pl и SavePoint Gaming - 8.5.
Критики особо выделяют двойную структуру повествования за ветерана Леона Кеннеди и новую героиню Грейс Эшкрофт: по их мнению, смена протагонистов позволяет органично сочетать классический хоррор на выживание и зрелищный экшен. При этом ряд рецензентов отмечает, что игра в первую очередь рассчитана на фанатов - из-за обилия отсылок к прошлым частям.
Самую низкую оценку поставило издание Region Free - 6 баллов из 10. Журналист отметил, что Requiem - это забавная игра из серии Resident Evil, изобилующая ностальгией и угождения фанатам, с редкими вкраплениями жестокости. Тем не менее, она ощущается как шаг назад по сравнению со своим предшественником.
Релиз хоррора Resident Evil: Requiem от Capcom официально запланирован на 27 февраля 2026 года.
Пресса настолько часто бывает в восторге , что верить их заявлениям больше нельзя . :-)
Классика комментариев.
Высокие оценки - занесли чемоданы. Низкие оценки - не занесли чемоданы.
Нахваливают игру, которая тебе не нравится - журношлюхи повесточные.
Говорят, что игра такая себе, но тебе она нравится - да чё эти идиоты в играх вообще понимают.
Ну консольщики еще верят в оценки
А что собственно вам не нравится в моем комментарии? Я не говорил о провале или продажности , просто озвучил действительно очевидный факт, слишком часто вижу данный заголовок , и далеко не всегда под ним скрывается шедевр .
Ps: если это влияет как то на ваше восприятие моих слов - серию я люблю, играю в нее со школы еще на пс у товарища дома , 9ю часть уже купил и предзагрузил сегодня , жду ее как и вы .
будет го8нище как деревенская восьмёрка и уродская семёрка, а все римейки 2-3-4 будут на голову выше - инфа 1000 скриньте
я прошел все части и все длс, мне пофиг если эта часть будет не так хороша чем старые, я играю ради новых игр и новых частей
ты не понял еще раз повторю
я думаю, что все же
Кто бы мог подумать, после таких чемоданов.
*Хорошего настроения
На, держи клоуна, успокойся только.
6 из 10 это надо быть конче**ой мра*ью, кто их вообще допускает до оценщиков?
Полячка сука русскую озвучка не завезди, это уже вторая оценка плохая 2 была на ре4р с 7 баллами!
Так судя по трейлерам, совсем не редкими, а то еще мясо
Только если в трейлерах не все лучшее показали.
видел слив сцены смерти грейс от нпс с ручной пилой. там ваще жесть... в резике такой жестокости и кровавости не было еще.
Ну всё ясно, будем ждать, а уж тогда посмотрим.
ну резики всегда радовали
Другого я и не ожидал, игра точно выйдет отличной