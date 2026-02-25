Первые оценки Resident Evil Requiem: пресса в восторге от возвращения в Раккун-Сити

Сегодня спало эмбарго и в сети появились первые оценки долгожданного хоррора Resident Evil Requiem. Журналисты поделились мнениями об игре, которая вновь открывает двери в полуразрушенный Раккун-Сити - спустя 30 лет после того, как город стал эпицентром зомби-апокалипсиса. Судя по опубликованным рецензиям, разработчикам новой главы культовой саги удалось оправдать ожидания фанатов. В данный момент у игры 89 баллов на агрегаторе оценок Metacritic на основе 70 рецензий.

На старте рецензий проект получает высокие баллы: GAMINGbible поставил 10/10, называя Requiem своей первой идеальной оценкой за три года; PSX Brasil - 95/100, хваля графику и атмосферу; PlayStation LifeStyle - 9/10, отмечая удачное соединение двух разных стилей в одном пакете. Издания GameBlast, TechRaptor и Gfinity также поставили 9 баллов, а GRYOnline.pl и SavePoint Gaming - 8.5.

Критики особо выделяют двойную структуру повествования за ветерана Леона Кеннеди и новую героиню Грейс Эшкрофт: по их мнению, смена протагонистов позволяет органично сочетать классический хоррор на выживание и зрелищный экшен. При этом ряд рецензентов отмечает, что игра в первую очередь рассчитана на фанатов - из-за обилия отсылок к прошлым частям.

Самую низкую оценку поставило издание Region Free - 6 баллов из 10. Журналист отметил, что Requiem - это забавная игра из серии Resident Evil, изобилующая ностальгией и угождения фанатам, с редкими вкраплениями жестокости. Тем не менее, она ощущается как шаг назад по сравнению со своим предшественником.

Релиз хоррора Resident Evil: Requiem от Capcom официально запланирован на 27 февраля 2026 года.