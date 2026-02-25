ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
Первые оценки Resident Evil Requiem: пресса в восторге от возвращения в Раккун-Сити

2BLaraSex 2BLaraSex

Сегодня спало эмбарго и в сети появились первые оценки долгожданного хоррора Resident Evil Requiem. Журналисты поделились мнениями об игре, которая вновь открывает двери в полуразрушенный Раккун-Сити - спустя 30 лет после того, как город стал эпицентром зомби-апокалипсиса. Судя по опубликованным рецензиям, разработчикам новой главы культовой саги удалось оправдать ожидания фанатов. В данный момент у игры 89 баллов на агрегаторе оценок Metacritic на основе 70 рецензий.

На старте рецензий проект получает высокие баллы: GAMINGbible поставил 10/10, называя Requiem своей первой идеальной оценкой за три года; PSX Brasil - 95/100, хваля графику и атмосферу; PlayStation LifeStyle - 9/10, отмечая удачное соединение двух разных стилей в одном пакете. Издания GameBlast, TechRaptor и Gfinity также поставили 9 баллов, а GRYOnline.pl и SavePoint Gaming - 8.5.

Критики особо выделяют двойную структуру повествования за ветерана Леона Кеннеди и новую героиню Грейс Эшкрофт: по их мнению, смена протагонистов позволяет органично сочетать классический хоррор на выживание и зрелищный экшен. При этом ряд рецензентов отмечает, что игра в первую очередь рассчитана на фанатов - из-за обилия отсылок к прошлым частям.

Самую низкую оценку поставило издание Region Free - 6 баллов из 10. Журналист отметил, что Requiem - это забавная игра из серии Resident Evil, изобилующая ностальгией и угождения фанатам, с редкими вкраплениями жестокости. Тем не менее, она ощущается как шаг назад по сравнению со своим предшественником.

Релиз хоррора Resident Evil: Requiem от Capcom официально запланирован на 27 февраля 2026 года.

HunterTD
21
Sivispacempb

Пресса настолько часто бывает в восторге , что верить их заявлениям больше нельзя . :-)

13
HerFinalBoss

Классика комментариев.

Высокие оценки - занесли чемоданы. Низкие оценки - не занесли чемоданы.

Нахваливают игру, которая тебе не нравится - журношлюхи повесточные.

Говорят, что игра такая себе, но тебе она нравится - да чё эти идиоты в играх вообще понимают.

11
МАХАН МАХАНОВИЧ

Ну консольщики еще верят в оценки

2
Sivispacempb HerFinalBoss

А что собственно вам не нравится в моем комментарии? Я не говорил о провале или продажности , просто озвучил действительно очевидный факт, слишком часто вижу данный заголовок , и далеко не всегда под ним скрывается шедевр .

Ps: если это влияет как то на ваше восприятие моих слов - серию я люблю, играю в нее со школы еще на пс у товарища дома , 9ю часть уже купил и предзагрузил сегодня , жду ее как и вы .

2
Samwise Gamgee

будет го8нище как деревенская восьмёрка и уродская семёрка, а все римейки 2-3-4 будут на голову выше - инфа 1000 скриньте

10
Лидер Мур

я прошел все части и все длс, мне пофиг если эта часть будет не так хороша чем старые, я играю ради новых игр и новых частей

agula98

agula98

7
SloT124

SloT124

4
agula98 SloT124

ты не понял еще раз повторю
Критики особо выделяют двойную структуру повествования за ветерана Леона Кеннеди и новую героиню Грейс Эшкрофт: по их мнению, смена протагонистов позволяет органично сочетать классический хоррор на выживание и зрелищный экшен. При этом ряд рецензентов отмечает, что игра в первую очередь рассчитана на фанатов - из-за обилия отсылок к прошлым частям.

4
SloT124 agula98

я думаю, что все же

Критики особо выделяют двойную структуру повествования за ветерана Леона Кеннеди и новую героиню Грейс Эшкрофт: по их мнению, смена протагонистов позволяет органично сочетать классический хоррор на выживание и зрелищный экшен. При этом ряд рецензентов отмечает, что игра в первую очередь рассчитана на фанатов - из-за обилия отсылок к прошлым частям.

2
SEAL-KillerXXL

Кто бы мог подумать, после таких чемоданов.

7
МАХАН МАХАНОВИЧ

*Хорошего настроения

Predator556

На, держи клоуна, успокойся только.

1
TriumphantSavion

6 из 10 это надо быть конче**ой мра*ью, кто их вообще допускает до оценщиков?

4
TriumphantSavion

Полячка сука русскую озвучка не завезди, это уже вторая оценка плохая 2 была на ре4р с 7 баллами!

ScaryMask
с редкими вкраплениями жестокости

Так судя по трейлерам, совсем не редкими, а то еще мясо

3
2BLaraSex

Только если в трейлерах не все лучшее показали.

5
no homo

видел слив сцены смерти грейс от нпс с ручной пилой. там ваще жесть... в резике такой жестокости и кровавости не было еще.

sa1958

Ну всё ясно, будем ждать, а уж тогда посмотрим.

3
KILLA06

ну резики всегда радовали

3
Константин335

Другого я и не ожидал, игра точно выйдет отличной

3
