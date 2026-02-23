Пираты намерены взломать Denuvo в Resident Evil Requiem в день релиза с помощью гипервизора

Вчерашний взлом Denuvo в Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties с помощью гипервизора уже стал одним из самых быстрых за последние годы - на него ушло всего 11 дней.

Но возможно, что и этот рекорд скоро будет побит: судя по обсуждениям в Discord-группе, пираты собираются взломать Resident Evil Requiem с помощью гипервизора прямо в день релиза, что должно нанести сокрушительный удар по репутации Denuvo, коих не было с 2017 года.

Сейчас взломщики ждут обновление гипервизора от MKDEV, который на данный момент не очень стабильно работает на процессорах Intel - остаётся надеяться, что команда успеет доработать его к релизу Resident Evil Requiem.

Впрочем есть вероятность, что Resident Evil Requiem взломают и с текущей версией гипервизора, однако в таком случае на процессорах Intel могут наблюдаться периодические вылеты из игры - тогда в дальнейшем потребуется обновление взлома и гипервизора.

Если одна из самых ожидаемых игр 2026 года действительно окажется на торрентах уже на следующей неделе, то даже самые рьяные скептики гипервизора могут изменить свою точку зрения, а сам метод взлома может получить ещё более широкое распространение и доработки для более удобного запуска.

Примечательно, что первые взломы с помощью гипервизора начались еще в декабре 2025 года, однако на текущий момент Irdeto так и не смогла заблокировать или как-то осложнить его применение.

Либо компания отказывается признавать это полноценными взломами Denuvo и как-либо противостоять им, делая вид, будто их не существует, либо у неё проблемы и в Irdeto банально не знают, как защищить Denuvo от гипервизора без перехода к так называемому кольцу защиты ring0, которое сулит большие неудобства уже самим покупателям - так же, как это делают анти-читы с Kernel-доступом.

Впрочем есть вероятность, что Irdeto готовила "сюрприз" пиратам и представит свой способ защиты от гипервизора как раз в Resident Evil Requiem - так или иначе, окончательно ясно станет уже на следующей неделе.