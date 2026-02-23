Пираты намерены взломать Denuvo в Resident Evil Requiem в день релиза с помощью гипервизора

Вчерашний взлом Denuvo в Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties с помощью гипервизора уже стал одним из самых быстрых за последние годы - на него ушло всего 11 дней.
Но возможно, что и этот рекорд скоро будет побит: судя по обсуждениям в Discord-группе, пираты собираются взломать Resident Evil Requiem с помощью гипервизора прямо в день релиза, что должно нанести сокрушительный удар по репутации Denuvo, коих не было с 2017 года.
Сейчас взломщики ждут обновление гипервизора от MKDEV, который на данный момент не очень стабильно работает на процессорах Intel - остаётся надеяться, что команда успеет доработать его к релизу Resident Evil Requiem.
Впрочем есть вероятность, что Resident Evil Requiem взломают и с текущей версией гипервизора, однако в таком случае на процессорах Intel могут наблюдаться периодические вылеты из игры - тогда в дальнейшем потребуется обновление взлома и гипервизора.
Если одна из самых ожидаемых игр 2026 года действительно окажется на торрентах уже на следующей неделе, то даже самые рьяные скептики гипервизора могут изменить свою точку зрения, а сам метод взлома может получить ещё более широкое распространение и доработки для более удобного запуска.
Примечательно, что первые взломы с помощью гипервизора начались еще в декабре 2025 года, однако на текущий момент Irdeto так и не смогла заблокировать или как-то осложнить его применение.
Либо компания отказывается признавать это полноценными взломами Denuvo и как-либо противостоять им, делая вид, будто их не существует, либо у неё проблемы и в Irdeto банально не знают, как защищить Denuvo от гипервизора без перехода к так называемому кольцу защиты ring0, которое сулит большие неудобства уже самим покупателям - так же, как это делают анти-читы с Kernel-доступом.
Впрочем есть вероятность, что Irdeto готовила "сюрприз" пиратам и представит свой способ защиты от гипервизора как раз в Resident Evil Requiem - так или иначе, окончательно ясно станет уже на следующей неделе.
настоящие фанаты купят, а нормисы которым лишь бы поиграть в новую игрушку - скачают, дропнут, мб пройдут но сразу же забудут во что они только что играли
Я буду на Ютубе ""проходить".Игру очень хочется посмотреть,но самому играть крайне лень...
Это ты так просрать свои деньги боишься?
Смотреть не лень, а играть лень, все ясно блин, трэшак
пиратить игры в наше время стыд и позор. пиратить было модно и актуально в 2006-2017 годах.
Сейчас наоборот это оправдано, когда очередной аааа шедевр продают за 70 баксов и то не в каждой стране, только и остается что пиратить, это я не буду брать во внимание техническое состояние игр на релизе, когда ты платишь за то, чтобы играть в баганый лагадром. Крупные разработчики окончательно утратили все кредиты доверия со стороны игроков, хотя в 25 году, на мой взгляд, ситуация стала лучше немного.
пиратить игры в наше время стыд и позор. пиратить было модно и актуально в 2006-2017 годах.
короче хакеры изобрели свой "Т-Вирус"
Будет отлично если так
Скуфам соболезную
Продавцам оффлайн активаций соболезную
Им не зачем соболезновать пытаются нажиться тем что нет пираток, свежие игры пытаются за 200-300 рублей всучить временную копию игры.
Что то неудобно с этим гипервизором, проще через недельку офку взять за 50 рублей.
Пфффффф ваще пофиг 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
И играть с вылетами каждые 15 минут. Этот гипервизор нестабильный способ взлома. Думаю скоро Войс доработает свои инструменты и вернётся уже со свежими взломами.
Наличие альтернативы всегда лучше её отсутствия. На AMD уже сейчас всё стабильно работает, как допилят Intel - будет и там работать без проблем.
проще уже получить ее в подарок при покупке ноута
Это наверное самый дерьмовый способ приобретения игры😂
Да лучше уж Capcom купить тогда, бери выше)
Купил себе и другу. Всё таки сегодня праздник 23 февраля. Будьте добры хотя бы к близким.
Купил другу игру? Ты гей? Я бы не стал друзьям дарить игры. Только пену для бритья, только классика!
ну у тебя понятия конечно ,если уважать друга это для тебя гейство ,то мне тебя жаль
шут