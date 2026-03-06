ПК-версия Resident Evil Requiem получит поддержку тактильной отдачи DualSense

Компания Capcom оперативно отреагировала на отзывы сообщества, выпустив обновление для Resident Evil Requiem на PC и консолях актуального поколения. Патч не вносит нового контента, так как усилия разработчиков направлены на исправление ошибок и общую «полировку» игрового процесса.

Основная часть правок направлена на устранение критических ошибок, которые мешали игрокам продвигаться по сюжету. Кроме того, была улучшена работа трассировки путей и алгоритмов апскейлинга, что позволило добиться более стабильной производительности и высокого качества изображения на всех устройствах.

Помимо технических исправлений, разработчики занялись улучшением пользовательского опыта на ПК, пообещав добавить поддержку функций DualSense. В данный момент команда настраивает тактильную отдачу, чтобы игроки могли буквально ощущать происходящее на экране. Точную дату

запуска этого функционала Capcom объявит позже.