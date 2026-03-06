ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 301 оценка

ПК-версия Resident Evil Requiem получит поддержку тактильной отдачи DualSense

Gruz_ Gruz_

Компания Capcom оперативно отреагировала на отзывы сообщества, выпустив обновление для Resident Evil Requiem на PC и консолях актуального поколения. Патч не вносит нового контента, так как усилия разработчиков направлены на исправление ошибок и общую «полировку» игрового процесса.

Основная часть правок направлена на устранение критических ошибок, которые мешали игрокам продвигаться по сюжету. Кроме того, была улучшена работа трассировки путей и алгоритмов апскейлинга, что позволило добиться более стабильной производительности и высокого качества изображения на всех устройствах.

Помимо технических исправлений, разработчики занялись улучшением пользовательского опыта на ПК, пообещав добавить поддержку функций DualSense. В данный момент команда настраивает тактильную отдачу, чтобы игроки могли буквально ощущать происходящее на экране. Точную дату
запуска этого функционала Capcom объявит позже.

15
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
Gorillа

тяжела ноша пекаблуда

7
Dark1994

Вовремя, игра уже 2 раза пройдена.

6
Naughty_Kamikaze

Уже все достижения выбил, опомнились..

5
caliskan

Неожиданно. Ни в одной части не было, а тут решили добавить

4
sa1958

Ну надо же.

4
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ