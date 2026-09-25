По данным аналитиков, Resident Evil Requiem заработала $500 млн - почти половина игроков выбрала PS5

Resident Evil Requiem продолжает ставить рекорды для Capcom. По оценке аналитика Alinea Analytics Риса Эллиотта, хоррор уже преодолел отметку в $500 млн выручки, став самой быстрорастущей игрой серии по доходам.

По темпам монетизации Requiem уже опережает все предыдущие части франшизы и, как ожидается, со временем превзойдёт Resident Evil 4 Remake, чья совокупная выручка превысила $600 млн.

На данный момент у игры 8,5 млн игроков, а крупнейшей платформой остаётся PlayStation: на неё приходится 48,1% от общего числа игроков, следом идет Steam с показателем 43,4%.

По словам Эллиотта, на PS5 приходится свыше 4 млн копий, причём 30,8% из них были проданы на физических носителях — это около 1,2 млн дисков.

Успех Requiem стал продолжением одного из самых сильных этапов в истории Capcom. Компания ранее сообщила о рекордных продажах игр за прошлый финансовый год и намерена превзойти этот результат в текущем. Одним из ключевых факторов роста остаётся стратегия долгосрочных продаж: регулярные скидки и активная поддержка каталога, особенно в Steam, позволяют старым релизам стабильно приносить значительную часть выручки.